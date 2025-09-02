Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) ανακοίνωσε ότι η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία την 1η Οκτωβρίου 2025, καλώντας τους συμμετέχοντες να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή ένταξή τους.

Βασικές προθεσμίες για τους συμμετέχοντες

Μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2025: Υποβολή επικαιροποιημένων χαρτοφυλακίων στον ΔΣΔ για έλεγχο, διορθώσεις και ενημέρωση του Λειτουργού Αγοράς. Τα χαρτοφυλάκια πρέπει να περιλαμβάνουν όλους τους πελάτες που θα εκπροσωπούνται από την 1η Οκτωβρίου. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2025: Αποστολή αιτήσεων αλλαγής Προμηθευτή, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία, ώστε οι πελάτες να ενταχθούν έγκαιρα στα χαρτοφυλάκια με την έναρξη της ΑΑΗ. Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2025: Ολοκλήρωση της σύνδεσης με το Metering Data Management System (MDMS) του ΔΣΔ, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη παραλαβή πιστοποιημένων μετρητικών δεδομένων για όλους τους εκπροσωπούμενους πελάτες.

Υποχρεώσεις και στήριξη

Ο ΔΣΔ τονίζει ότι η τήρηση των προθεσμιών αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στην ΑΑΗ. Σε διαφορετική περίπτωση, οι συμμετέχοντες δεν θα μπορούν να ενταχθούν στην αγορά.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων για τεχνική υποστήριξη και διευκρινίσεις καθ’ όλη τη διαδικασία.