Ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της σύμβασης για την ανέγερση του νέου κτηρίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας και του Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» στην περιοχή Βερεγγάρια στα Κάτω Πολεμίδια.

Έργο 12 εκατ. ευρώ σε 18 μήνες

Το έργο, με προϋπολογισμό άνω των 12 εκατ. ευρώ, θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 18 μηνών, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο αναπτυξιακό έργο του ΤΕΠΑΚ στην περιοχή, μετά τις φοιτητικές εστίες.

Το νέο κτήριο θα ακολουθεί προηγμένα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης και βιώσιμου σχεδιασμού, ενώ θα περιλαμβάνει σύγχρονα εργαστήρια, αίθουσες με ψηφιακό εξοπλισμό και ειδικά διαμορφωμένους χώρους συνεργασίας.

Δηλώσεις πανεπιστημιακών αρχών

Ο Πρύτανης Παναγιώτης Ζαφείρης χαρακτήρισε τη μέρα «ιδιαίτερα σημαντική» για το Πανεπιστήμιο, που προχωρά σε ένα έργο με νέες προοπτικές και συνέργειες.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, Αντρέας Καρακατσάνης, υπογράμμισε ότι ο πολυετής προγραμματισμός του ΤΕΠΑΚ «μετουσιώνεται σε πράξη» με τη στήριξη της Πολιτείας.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής, Μιχάλης Σιριβιανός, τόνισε ότι το κτήριο αποτελεί επένδυση στην επιστήμη και την καινοτομία, ενώ θα στεγάσει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ», Διόφαντος Χατζημιτσής, επισήμανε ότι το Κέντρο έχει ήδη καταστήσει την Κύπρο ορατή στον διεθνή χάρτη της διαστημικής τεχνολογίας και της γεωπληροφορικής, και πλέον αποκτά τις υποδομές που του έλειπαν.

Ανάδοχος και παρουσίαση έργου

Ανάδοχος του έργου είναι η Κοινοπραξία Cyfield Construction – Cyfield Development, με τον εκπρόσωπο Ανδρέα Κωνσταντινίδη να δεσμεύεται για την τήρηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και βίντεο για την πορεία του Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ», με τον αρχιτέκτονα Ανδρέα Νικολάου να αναλύει τον σχεδιασμό του νέου κτηρίου.