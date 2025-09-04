Η Κύπρος όχι μόνο αναμένεται να ξεπεράσει τα περσινά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων στον τουρισμό, αλλά κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους εξασφαλίζει και την πρωτιά στη μεταβολή αύξησης εσόδων από τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές, ευρωμεσογειακές χώρες και όχι μόνο.

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία, όσον αφορά στα έσοδα του πρώτου εξαμήνου από τον τουρισμό, ήταν μέχρι και εντυπωσιακά, καθώς ξεπέρασαν το 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ένδειξη άκρως αισιόδοξη, που δείχνει ότι πιθανότατα θα ξεπεραστούν τα περσινά ρεκόρ.

Αύξηση εσόδων

Αναλυτικότερα, ετήσια αύξηση της τάξης του 21,3% καταγράφουν τα έσοδα από τον τουρισμό τους πρώτους έξι μήνες του 2025, φτάνοντας τα €1.378,1 εκ. σε σύγκριση με €1.136,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούνιο 2025 ανήλθαν σε €422,3 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 9,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€385,2 εκ.).

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Ιούνιο 2025 ανέρχεται σε €847,01 σε σύγκριση με €798,77 τον Ιούνιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 6%. Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 36,4% του συνόλου των τουριστών τον Ιούνιο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €103,92 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 7,3% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €90,91. Οι τουρίστες από το Ισραήλ (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 6,1%), ξόδεψαν €149,44 ημερησίως.

Πανευρωπαϊκή πρωτιά

Πέραν από τα ρεκόρ που αναμένονται στο τέλος του χρόνου, όσον αφορά στα έσοδα και τις αφίξεις, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Κύπρος έχει εξασφαλίσει πανευρωπαϊκή πρωτιά, όσον αφορά στην μεταβολή των εσόδων, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε χώρας (π.χ. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, Παρατηρητήριο Τουρισμού, Ινστιτούτο Ερευνών κλπ), προκύπτει ότι κατά το πρώτο εξάμηνο, η Κύπρος πέτυχε το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης των εσόδων από τον τουρισμό, σε σχέση με μια σειρά χωρών, οι οποίες θεωρούνται ανταγωνιστικές προς εμάς.

Ενδεικτικά, η Κύπρος πέτυχε αύξηση εσόδων από τον τουρισμό της τάξης του 21,3% το πρώτο εξάμηνο του έτους, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ποσοστό το οποίο την φέρνει ψηλότερα από χώρες όπως η Μάλτα, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Τουρκία και η Ιταλία. Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι για το πεντάμηνο το ποσοστό της Κύπρου ήταν ακόμη ψηλότερο αφού ανήλθε στο 27,2%. Η Μάλτα, για την ίδια περίοδο (Ιανουάριος – Ιούνιος 2025/2024) πέτυχε ποσοστό 21,1%, η Ελλάδα 11%, η Ισπανία 8%, η Τουρκία 7,4% και η Ιταλία 5,7%. Άξιο αναφοράς, είναι το γεγονός ότι πλέον, οι πλείστες χώρες δίνουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση στα έσοδα σε σχέση με τις αφίξεις, καθώς πρόκειται για ένα πιο ενδεικτικό παράγοντα, όσον αφορά στη συμβολή του τουρισμού στην οικονομία.

Κουμής: Οφέλη στην οικονομία

Ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής μίλησε στον «Φ» σε σχέση με τα αποτελέσματα του εξαμήνου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από την αύξηση στα έσοδα, καθώς καταλήγει σε οφέλη τόσο για την οικονομία της χώρας μας, όσο και για τις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Τουρισμού στην δήλωση του στον «Φ» αναφέρει:

«Ο τουρισμός ήταν και παραμένει ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας της χώρας μας και αναμφίβολα από την πορεία του τουρισμού, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, η πορεία της κυπριακής οικονομίας. Οι δύο βασικοί δείκτες τους τουρισμού, ήταν ανέκαθεν οι δείκτες των αφίξεων και των εσόδων, και εννοείται ότι απ’ εκεί και πέρα προκύπτουν υποαναλύσεις, και άλλοι επιμέρους δείκτες, εξίσου σημαντικοί.

Να τονίσω ότι το 2024 είχαμε διπλό ρεκόρ αφίξεων και εσόδων στην χώρα μας, κάτι που αναμένεται να συμβεί και φέτος, και να προσθέσω ότι, οι προηγμένες τουριστικά χώρες, έχουν πάψει να αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον δείκτη αφίξεων, και επικεντρώνονται κυρίως στον δείκτη των εσόδων. Ο δείκτης των εσόδων, επί της ουσίας καταδεικνύει την συνεισφορά του τουρισμού στην εθνική οικονομία.

Στην περίπτωση της χώρας μας, το 2024 η συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία της χώρας μας, ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 3 δις ευρώ, κάτι που όχι μόνο αναμένεται να συμβεί και φέτος, αλλά αναμένεται να συμβεί με εμφαντικό τρόπο, λόγω της μεγάλης ανόδου του υπό αναφορά δείκτη. Η άνοδος της τάξης του 21.3%, όπως αυτή καταγράφεται για το πρώτο εξάμηνο του έτους είναι αξιοπρόσεκτη και μας ικανοποιεί ως κυβέρνηση, επειδή καταλήγει σε οφέλη τόσο για την οικονομία της χώρας μας, όσο και για τις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες».