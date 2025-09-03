Σημαντική άνοδο κατέγραψαν τα έσοδα από τον τουρισμό στην Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2025, φτάνοντας τα €1,378,1 εκατ. σε σύγκριση με €1,136,4 εκατ. το ίδιο διάστημα του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Πρόκειται για ετήσια αύξηση 21,3%.

Ιούνιος 2025: €422,3 εκατ. έσοδα

Μόνο τον Ιούνιο 2025, τα τουριστικά έσοδα ανήλθαν σε €422,3 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 9,6% σε σχέση με τον Ιούνιο 2024, όταν είχαν φτάσει τα €385,2 εκατ.

Κατά κεφαλή και ημερήσια δαπάνη

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών ανήλθε σε €847,01 τον Ιούνιο 2025, έναντι €798,77 τον Ιούνιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 6%.

Οι Βρετανοί τουρίστες , που αποτελούν το 36,4% του συνόλου, δαπάνησαν κατά μέσο όρο €103,92 ημερησίως .

, που αποτελούν το του συνόλου, δαπάνησαν κατά μέσο όρο . Οι Πολωνοί τουρίστες (7,3% του συνόλου) ξόδεψαν €90,91 ημερησίως .

(7,3% του συνόλου) ξόδεψαν . Οι Ισραηλινοί τουρίστες (6,1% του συνόλου) παρουσίασαν την υψηλότερη ημερήσια δαπάνη, με €149,44.

Η εικόνα αυτή ενισχύει τη σημασία του τουρισμού ως κομβικού πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, με θετικές προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους.