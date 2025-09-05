Μέσω υπουργικού διατάγματος αντί δια νόμου προτιμά το Υπουργείο Εσωτερικών να ρυθμιστεί το ζήτημα της παραχώρησης σχετικών αδειών για την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας αλλά και φωτοβολταικών.

Με αφορμή τη συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας των τριών προτάσεων νόμου που σχετίζονται με το θέμα , παρέμβαση έκανε ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου καλώντας την Βουλή να προχωρήσει σε σχετικές αλλαγές. Συγκεκριμένα πρόκειται για τρείς προτάσεις νόμου του ΔΗΣΥ και της ΔΗΠΑ. Με την πρώτη πρόταση νόμου, επιδιώκεται η έκδοση άδειας από την αρμόδια αρχή για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης, να θεωρείται εκδοθείσα, σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οικείου τεμαχίου γης ή της οικείας οικοδομής εμπίπτει στην κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους εισηγητές η συγκεκριμένη ρύθμιση θα συμβάλει στην επίσπευση της διαδικασίας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι άλλες δύο πρότασεις προβλέπουν την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και κέντρων δεδομένων σε υφιστάμενα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν ήδη εξασφαλίσει, όλες τις απαραίτητες άδειες κατασκευής και λειτουργίας τους. Σήμερα το νομικό πλαίσιο προβλέπει πως όλα τα έργα θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις για την έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής με αποτέλεσμα να προκαλείται καθυστέρηση που υπερβαίνει τα δύο έτη.

Ο υπουργός Εσωτερικών, με την επιστολή του, τονίζει πως το υπουργείο αντιμετωπίζει θετικά κάθε πρόταση που αποσκοπεί στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης της οικοδομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, εκφράζει έντονες επιφυλάξεις σε σχέση με τις προτάσεις νόμου καθώς θεωρεί πως οποιαδήποτε απλοποίηση θα πρέπει να εντάσσεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο με καθορισμένα κριτήρια. Ο κ. Ιωάννου σχολιάζοντας μια προς μια τις προτάσεις, υποστηρίζει πως με την κομματική ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι η άδεια οικοδομής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης θα θεωρείται εκδοθείσα στις περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οικείου τεμαχίου γης ή οικοδομής εμπίπτει στην κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αναφέρει πως απουσιάζουν βασικά κριτήρια, όπως είναι τα θέματα χωροθέτησης και ιδιοκτησίας.

Αναφερόμενος στη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία η άδεια οικοδομής για την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και κέντρου δεδομένων σε συνδυασμό με αδειοδοτημένο σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα θεωρείται εκδοθείσα, τονίζει την ανάγκη καθορισμού σαφών κριτηρίων, κυρίως αναφορικά με τη χωροθέτηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Μάλιστα, επικαλείται και τις θέσεις που διατύπωσαν στη Βουλή τον περασμένο Ιούνιο άλλων τεχνοκρατών από τα υπουργεία Ενέργειας και Εσωτερικών, της Πυροσβεστικής και του Τμήματος Περιβάλλοντος οι οποίοι είχαν έντονες απόψεις για την επιβολή όρων για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων.

Μάλιστα, σημείωνει πως το Υπουργείο επεξεργάζεται την έκδοση σχετικού διατάγματος, με το οποίο η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε υφιστάμενα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα εξαιρείται από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής, υπό συγκεκριμένους όρους καια προϋποθέσεις.

Επισημαίνει πως το σχετικό διάταγμα αναμένεται να δημοσιευθεί εντός του μήνα. Καταλήγοντας καλεί τη Βουλή να τροποποιήσει τις προτάσεις, ώστε να παρέχεται στον Υπουργό Εσωτερικών η δυνατότητα καθορισμού των σχετικών ρυθμίσεων , όπως είναι οι αποστάσεις από σύνορα, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, τοποθέτηση τυλικτήρων νερού, μέσω διατάγματος.