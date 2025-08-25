Το Κέντρο Αριστείας Κοίος του Πανεπιστημίου Κύπρου συνεργάζεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Aeolian Dynamics και H. Wise Wire Energy Solutions για την ανάπτυξη της πλατφόρμας OptimRES, που στοχεύει στη βέλτιστη συμμετοχή στην αγορά ενέργειας μονάδων ΑΠΕ με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (ΣΑΕ).

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η πλατφόρμα ενσωματώνει καινοτόμες λειτουργίες πρόβλεψης, σχεδιασμού, διαπραγμάτευσης και ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, με εργαλεία βελτιστοποίησης για τη σωστή διαστασιολόγηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

Η OptimRES διαθέτει επίσης ανάλυση δεδομένων και πρόβλεψη παραγωγής, καθώς και έξυπνη λήψη αποφάσεων για συμμετοχή στην αγορά επόμενης ημέρας, με στόχο τη βελτιστοποίηση του κέρδους και τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας τις διακυμάνσεις της παραγωγής.

Καινοτομία του έργου αποτελεί η πιλοτική εφαρμογή της σε μονάδα στην Κύπρο που συνδυάζει ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και αποθήκευση με μπαταρίες. Η πλατφόρμα έχει ήδη εγκατασταθεί στον πιλοτικό σταθμό παραγωγής, επιτρέποντας αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων.

Όπως σημειώνεται, η OptimRES αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αξιοπιστίας των συστημάτων ΑΠΕ-ΣΑΕ, στη μείωση των περικοπών ενέργειας και στη στήριξη της μετάβασης σε ένα ενεργειακό σύστημα χωρίς άνθρακα.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας NextGenerationEU και του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος – Το Αύριο».