Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για να διερευνηθεί η δυνατότητα σύνδεσης 18 αιτήσεων για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στο Δίκτυο Διανομής Μέσης Τάσης, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για το ζήτημα.

Σύμφωνα με τον ΔΣΜΚ, μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί Προκαταρκτικοί Όροι Σύνδεσης για οκτώ αιτητές με συνολική ισχύ 231 MW και ενέργεια 570 MWh. Ωστόσο, κανένας από αυτούς δεν έχει καταθέσει ακόμη τα απαιτούμενα έγγραφα και μελέτες ώστε να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης Τελικών Όρων Σύνδεσης.

Παράλληλα, ο ΔΣΜΚ έχει παραλάβει άλλες 18 αιτήσεις συνολικής ισχύος 416 MW και 1485 MWh. Στις έξι περιπτώσεις, λόγω του μεγέθους των μονάδων, απαιτείται εγκατάσταση Υποσταθμών Μεταφοράς, κάτι που οι αιτητές δεν επιθυμούν λόγω περιορισμένου χώρου στα τεμάχια και των καθυστερήσεων που θα προκαλούσε η διαδικασία. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία, ο ΔΣΜΚ συμφώνησε με τους αιτητές να εξεταστεί η δυνατότητα σύνδεσης με μειωμένη ισχύ στη Μέση Τάση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΣΜΚ απέστειλε όλα τα απαραίτητα στοιχεία στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) για λεπτομερή διερεύνηση. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες 12 αιτήσεις, για τις οποίες διαφαίνεται καταλληλότερη η εξυπηρέτηση μέσω του Δικτύου Διανομής Μέσης Τάσης.

Ο ΔΣΜΚ, για λόγους διαφάνειας, δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του κατάλογο με όλες τις αιτήσεις σύνδεσης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας που έχει παραλάβει, καθώς και το στάδιο εξέλιξής τους.