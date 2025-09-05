Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοίνωσε ότι για το 2026 θα διοργανώσει κρατικά περίπτερα σε τρεις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις τεχνολογίας, καινοτομίας και ναυτιλίας, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί στις ακόλουθες διοργανώσεις:

GITEX GLOBAL 2026 , στο Ντουμπάι (7-11 Δεκεμβρίου 2026), η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση τεχνολογίας και πληροφορικής , όπου το ΥΕΕΒ συμμετέχει για 5η συνεχόμενη χρονιά.

, στο Ντουμπάι (7-11 Δεκεμβρίου 2026), η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση , όπου το ΥΕΕΒ συμμετέχει για 5η συνεχόμενη χρονιά. BEYOND 2026 , στην Αθήνα (17-19 Ιουνίου 2026), με έμφαση στην καινοτομία και την ψηφιακή ανάπτυξη .

, στην Αθήνα (17-19 Ιουνίου 2026), με έμφαση στην . SMM HAMBURG 2026, στο Αμβούργο (1-4 Σεπτεμβρίου 2026), μια από τις κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Με τη συμμετοχή σε αυτές τις εκθέσεις, η Κύπρος αναδεικνύεται ως επιχειρηματικό κέντρο και δίνει στις κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών την ευκαιρία να προβάλλουν τις δραστηριότητές τους και να αξιοποιήσουν δυνατότητες δικτύωσης και συνεργασίας με διεθνείς εταίρους.

Δικαίωμα συμμετοχής και ενίσχυση

Δικαίωμα υποβολής έχουν νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών. Η μέγιστη ενίσχυση ήσσονος σημασίας ανά δικαιούχο και ανά έκθεση ανέρχεται έως €12.500, καλύπτοντας δαπάνες όπως ενοίκιο χώρου, εξοπλισμό περιπτέρου, δικαίωμα συμμετοχής και κατανάλωση ηλεκτρισμού.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή μέσω ιδιωτικού courier, με σειρά προτεραιότητας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι η συμμετοχή εξαρτάται από τον αριθμό ενδιαφερομένων, την έγκριση του προϋπολογισμού και τη διαθεσιμότητα εκθεσιακού χώρου.