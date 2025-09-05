Τη θέση ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει λόγω των αντιδράσεων της Τουρκίας, εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μιλώντας στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «το έργο δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει εξαιτίας της Τουρκίας και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση αυτό. Έχουμε αποδείξει ότι δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις όταν πρόκειται για τα εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα» και πρόσθεσε ότι σταθερή επιδίωξη της Ελλάδας είναι η υλοποίηση του έργου.

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η οικονομική βιωσιμότητα είναι προαπαιτούμενο του έργου και επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης είναι αυτά να ξεκαθαριστούν. Επιπλέον, σημείωσε ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν αφορά την τρέχουσα διαχείριση, αλλά την προηγούμενη διαχείριση πριν τον φορέα υλοποίησης, τον ΑΔΜΗΕ, τονίζοντας, ωστόσο, ότι οι μελέτες είναι προαπαιτούμενο και έχουν σημαντική αξία. «Το έργο, αυτό, δεν είναι μόνο μετρήσιμο σε οικονομικά μεγέθη, αλλά είναι μείζονος σημασίας για την Κύπρο, καθώς αίρει την ενεργειακή της απομόνωση και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δεν ανέλαβε τη συμμετοχή στο έργο αποβλέποντας σε οικονομικά οφέλη» ανέφερε λέγοντας ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μία καθ’ολοκληρίαν στήριξη εκ μέρους της Κύπρου και να είναι το έργο αμοιβαία επιθυμητό.

ΚΥΠΕ