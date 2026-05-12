Η πολυσυζητημένη -θυμάστε;- ηλεκτρική διασύνδεση με το ελληνικό δίκτυο ηλεκτρισμού επέστρεψε στην επικαιρότητα, αλλά δεν είναι απίθανο να οδηγηθεί ξανά στα αζήτητα σύντομα.

Χθες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στο γραφείο του τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Ενέργεια, Νταν Γιόργκενσεν και συζήτησε μαζί του για τον GSI, παρουσία των υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας.

Η θέση της Κυβέρνησης παραμένει όπως την ξέραμε: Πρέπει να γίνει μελέτη δέουσας επιμέλειας, για να δούμε πού πάμε, από οικονομικής άποψης, έστω. Γιατί υπάρχει, θυμάστε, και το γεωπολιτικό, που δεν το πολυσυζητάμε δημοσίως.

Και συμφώνησαν οι κυβερνήσεις Κύπρου – Ελλάδας να ζητηθεί αυτή η μελέτη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έγιναν επαφές με την τράπεζα, συμφωνήθηκε να σταλεί με επιστολή το αίτημα, στάλθηκε και τώρα περιμένουμε. Μην βιάζεστε, γιατί τέτοιες μελέτες θέλουν χρόνο. Πολλούς μήνες στην καλύτερη περίπτωση. Εμείς θα περιμένουμε. Η Nexans που ανέλαβε να φτιάξει το καλώδιο και να το βυθίσει στη θάλασσα θα περιμένει;

Στην Ελλάδα η πληροφόρηση που δόθηκε στα ΜΜΕ από τους εκεί αρμοδίους αναφέρει πως οι υπουργοί Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας ζήτησαν από την ΕΤΕπ χρηματοδότηση του έργου με ένα δισεκατομμύριο ευρώ! Εδώ η Κύπρος δεν πληρώνει, ως οφείλει βάσει γραπτής συμφωνίας, τα 25 εκατ. για το 2025 και τα άλλα 25 για το 2026, για να μην πάνε του βρόντου και θα ζητήσει δάνειο ένα δισ. ευρώ χωρίς να έχει κλειδώσει η βιωσιμότητα του έργου;

Η κυπριακή πλευρά διαψεύδει ότι ζητήθηκαν λεφτά από την ΕΤΕπ. Από πού κι ως πού να ζητήσουν λεφτά -δανεικά- οι κυβερνήσεις, αφού το έργο ανήκει στον ΑΔΜΗΕ; Να ζητήσει ο ΑΔΜΗΕ τα λεφτά. Τα ζήτησε πριν καιρό και δεν πήρε θετική απάντηση. Όπως δεν πήρε θετική απάντηση -πήρε αρνητική- παλαιότερα η EuroAsia. Άλλαξε κάτι στο μεταξύ; Εκτός από τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕΠ (στη θέση του Κύπριου Κυριάκου Κακούρη υπηρετεί πλέον ο Ελλαδίτης Ιωάννης Τσακίρης), δεν γνωρίζουμε να άλλαξε κάτι.

Από την κυπριακή Κυβέρνηση τονίζεται πως από την ΕΤΕπ ζητήθηκε αυτό που ανακοίνωσαν δημοσίως τέλη του 2025 οι Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης: Μια νέα μελέτη που θα δείξει πόσα θα κοστίσει η διασύνδεση με τα σημερινά δεδομένα και πώς και πότε θα εξοφλήσουμε, ώστε να επωφεληθούν πραγματικά οι καταναλωτές σε Κύπρο και Ελλάδα. Και πώς να ζητήσουν ένα ολόκληρο δισ. ευρώ οι κυβερνήσεις από την ΕΤΕπ, την στιγμή που της ζητούν να κάνει τα μαθηματικά για να δούμε πόσο αυξήθηκε το 1.9 δισ. που υπολογίστηκε προ τριετίας ως τελικό κόστος;

Εν πάση περιπτώσει, το απόγευμα σήμερα ο Επίτροπος Γιόργκενσεν θα συναντηθεί στη Λευκωσία με τους υπουργούς Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας αλλά και τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Ιωάννη Τσακίρη, στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου των υπουργών Ενέργειας ΕΕ. Θα εκπροσωπηθεί και ο ΑΔΜΗΕ, μάλλον από τον CEO Μανούσο Μανουσάκη.