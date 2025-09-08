Με περισσότερες προκλήσεις λειτουργεί το εργασιακό περιβάλλον και, αντί να μειώνονται, αυξάνονται οι εργατικές διαφορές, ενώ πληθαίνουν οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται. Μάλιστα κάθε χρόνο γίνονται και περισσότερες απεργίες, σύμφωνα με τα στοιχεία από το υπουργείο Εργασίας τα είναι αντιπροσωπευτικά για την κατάσταση που επικρατεί.

Με ορίζοντα την 11η Σεπτεμβρίου αναμένεται η παναπεργία, καθώς μέχρι τώρα οι πολύωρες συναντήσεις του Υπουργού Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, με τις εργοδοτικές και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για την ΑΤΑ δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Κατά τη διάρκεια της παναπεργίας (με τα μέχρι τώρα δεδομένα) αναμένεται να συμμετέχουν εργαζόμενοι στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο, ημικρατικούς οργανισμούς και μερίδα του ιδιωτικού τομέα, μερίδα της τουριστικής και κατασκευαστικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ» δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται παναπεργία για την ΑΤΑ.

Τελευταία φορά ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν προέκυψε αδιέξοδο με την Αυτόματη Τιμαριθμική Απόδοση λόγω των διαφωνιών μεταξύ εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων και είχαμε τρίωρη παναπεργία.

Από την παναπεργία τότε επηρεάστηκε ο δημόσιος και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, ως επίσης και οι ημικρατικοί οργανισμοί, με την χώρα να παραλύει σε όλους σχεδόν τους κλάδους. Αυτή, ήταν μάλιστα η πρώτη παναπεργία που καταγράφεται στην Κύπρο, μετά από εβδομήντα εννέα ολόκληρα χρόνια, αφού η προηγούμενη φορά που έλαβε τόσο μεγάλη έκταση μια απεργία, ήταν το μακρινό 1944, επί Αγγλοκρατίας και η οποία αφορούσε και πάλι τον τιμάριθμο, με τους εργαζόμενους να κερδίζουν τελικά πολλά δικαιώματα.

Στο μεσοδιάστημα υπήρξαν μεγάλες απεργίες, οι οποίες αφορούσαν ζητήματα όπως το κυπριακό, παιδεία, οικοδομές, τράπεζες ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν μπει στις διεκδικήσεις και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να ζητούν τήρηση των συμφωνιών με τους εργοδότες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας από το 2004 μέχρι το 2023, οι περισσότερες εργατικές διαφορές προέκυψαν το 2013 (280, εκ των οποίων οι 47 κατέληξαν σε απεργία), έτος κατά το οποίο η Κύπρος εντάχθηκε στο μνημόνιο.

Οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι στις απεργίες το 2013 ήταν 44.089. Το 2014 προέκυψαν 229 εργατικές διαφορές για τις οποίες ζητήθηκε μεσολάβηση, εκ των οποίων 43 κατέληξαν σε απεργία, εμπλέκονταν 23.741 εργαζόμενοι και από τις απεργίες χάθηκαν 29.670 εργατοώρες. Το 2015 καταγράφηκαν 228 εργατικές διαφορές για τις οποίες ζητήθηκε μεσολάβηση και των οποίων οι 31 κατέληξαν σε απεργία και εμπλέκονταν 6.393 εργαζόμενοι. Ακόμη το 2016 προέκυψαν 177 εργατικές διαφορές, εκ των οποίων οι 14 κατέληξαν σε απεργία, ενώ το 2017 προέκυψαν 150 εργατικές διαφορές, εκ των οποίων οι 16 κατέληξαν σε απεργία. Στις εργατικές διαφορές οι οποίες προέκυψαν το 2017 εμπλέκονταν συνολικά 14.144 εργαζόμενοι, ενώ στις περιπτώσεις οι οποίες κατέληξαν σε απεργία εμπλέκονταν 5.074 εργαζόμενοι. Από τις απεργίες του 2017 χάθηκαν 3.990 εργατοώρες.