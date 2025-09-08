Αναμένεται να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα των ταξιδιωτών όσον αφορά την ενημέρωσή τους και περιπτώσεις ακύρωσης, καθώς και τα δικαιώματά τους για επιστροφή χρημάτων και επαναπατρισμό, σε περίπτωση που ο διοργανωτής του ταξιδιού τους πτωχεύσει ή απρόβλεπτες περιστάσεις διαταράξουν τα σχέδια διακοπών τους.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα αποσαφηνίσουν επίσης τι θεωρείται ταξιδιωτικό πακέτο και περιλαμβάνουν εναρμονισμένους κανόνες για τη χρήση κουπονιών, με την επικαιροποιημένη οδηγία που θα τεθεί προς συζήτηση στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στις 10 Σεπτεμβρίου και προς ψηφοφορία την επόμενη μέρα.

Η διαπραγματευτική εντολή του Κοινοβουλίου, η οποία εκπονήθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη βελτίωση των κανόνων με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και στον απόηχο της πτώχευσης της Thomas Cook. Δεύτερον, η πανδημία COVID-19 δημιούργησε μεγάλη ανασφάλεια δικαίου σχετικά με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν, με σημαντικές συνέπειες τόσο για τους ταξιδιώτες όσο και για τον τουριστικό κλάδο. Έθεσε ερωτήματα σχετικά με τους βάσιμους λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές μπορούν να ακυρώσουν ένα οργανωμένο ταξίδι σε περίπτωση περιορισμών του ταξιδιού. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται «Δεν υπάρχει τίποτα πιο ευχάριστο από τις καλές διακοπές. Για πολλούς Ευρωπαίους, οι διακοπές είναι συνώνυμες με την αγορά οργανωμένου ταξιδιού. Προερχόμενος από μια χώρα η οποία προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν ήλιο και πολιτισμό, και όπου ο τομέας του τουρισμού απασχολεί σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού, ο εισηγητής μπορεί να βρει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρούσα πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια.

Η διάκριση μεταξύ ενός πακέτου και ενός συνδεδεμένου ταξιδιωτικού κανονισμού (εφεξής LTA) παραμένει υπερβολικά περίπλοκη για τους καταναλωτές καθώς έχει μικρή προστιθέμενη αξία ενώ, εντέλει δεν είναι σαφής ο βαθμός προστασίας των καταναλωτών, σύμφωνα με την έκθεση.