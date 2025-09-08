Με σοβαρά προβλήματα ξεκίνησε και φέτος η ακαδημαϊκή χρονιά στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), όπως καταγγέλλουν οι συντεχνίες ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο μη έγκαιρος προγραμματισμός και η έλλειψη διαλόγου με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για επίλυση των περσινών δυσλειτουργιών οδήγησαν σε νέα αδιέξοδα. Παρά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καταγράφονται σοβαρές εκκρεμότητες:

Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ΕΟΧ δεν έχουν λάβει τον 13ο μισθό .

δεν έχουν λάβει τον . Συνάδελφοι παραμένουν απλήρωτοι για επίδομα ανεργίας Ιουλίου – Αυγούστου.

Ιουλίου – Αυγούστου. Εκπαιδευτικοί στα ΜΙΕΕΚ παραμένουν απλήρωτοι για μήνες.

Οι συντεχνίες καταγγέλλουν ότι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, από τον Ιούλιο δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Επιπλέον, τονίζουν ότι παραβιάστηκαν συμφωνίες για τη διατήρηση των όρων εργοδότησης και την εργοδότηση όλου του προσωπικού. Αντ’ αυτού, από την πρώτη μέρα παρουσιάστηκαν:

Μείωση διδακτικών ωρών σε Μουσικά Σχολεία και άλλα προγράμματα.

σε και άλλα προγράμματα. Προβλήματα σε ΜΙΕΕΚ και ΕΟΣ .

και . Νέοι όροι συμβάσεων στα Κ.Ι.Ε. χωρίς διαβούλευση.

Οι συντεχνίες καλούν τους εκπαιδευτικούς να παραμείνουν ενωμένοι, να μην υπογράψουν διαφοροποιημένα συμβόλαια χωρίς τη συναίνεσή τους και δηλώνουν ότι θα υπερασπιστούν τον ρόλο των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων, τα οποία χαρακτηρίζουν «μεγάλη κοινωνική κατάκτηση».

Ζητούν άμεση συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας ώστε να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που έχουν προκύψει με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.