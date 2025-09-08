Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε τη χορήγηση χρηματοδότησης έως 17,5 εκατ. ευρώ στην ελληνική εταιρεία Joltie SA, με στόχο την επέκταση του δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Η επένδυση εντάσσεται στο πρόγραμμα InvestEU και προβλέπει τη δημιουργία περίπου 2.200 νέων σημείων φόρτισης έως το 2029.

Σύμφωνα με την ΕΤΕπ, η χρηματοδότηση στοχεύει στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και της βιώσιμης κινητικότητας, συμβάλλοντας στην απαλλαγή των οδικών μεταφορών από εκπομπές άνθρακα και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το έργο ευθυγραμμίζεται με τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ και την ενίσχυση της οικονομικής συνοχής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Η ΕΤΕπ έχει δεσμευτεί να στηρίξει την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρώπη. Η συνεργασία μας με την Joltie θα ενισχύσει τις υποδομές φόρτισης στην Ελλάδα και την Κύπρο, κάνοντας την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης.

Η Joltie SA, που ιδρύθηκε το 2022 και εδρεύει στην Αττική, συνδυάζει την κατασκευή εξοπλισμού με τη λειτουργία δικτύου φόρτισης. Σήμερα έχει εγκαταστήσει το ένα τρίτο των σημείων φόρτισης στην Ελλάδα και λειτουργεί περισσότερους από 500 φορτιστές σε Ελλάδα και Κύπρο.