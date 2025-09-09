Το ορατό αποτύπωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, μέσα από έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής, ανέδειξε η επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Piotr Serafin, αρμόδιου για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», ο κ. Serafin πραγματοποίησε επιτόπιες επισκέψεις σε έργα της παλιάς Λευκωσίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπογραμμίζοντας τον θετικό αντίκτυπο των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην καθημερινότητα των πολιτών και ειδικά των νέων.

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, ο Επίτροπος περιηγήθηκε στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και επισκέφθηκε:

το Κέντρο Διαχείρισης του έργου «Έξυπνη Πόλη» ,

, τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς , όπου στεγάζονται δραστηριότητες του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας CYENS ,

, όπου στεγάζονται δραστηριότητες του , και το έργο Ανάπλαση Περιοχής Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων.

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου επισκέφθηκε τη Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», το Φωτοβολταϊκό Πάρκο και τα ερευνητικά εργαστήρια της Πολυτεχνικής Σχολής, όλα με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση. Εκεί, αντάλλαξε απόψεις με φοιτητές για τη συμβολή της ΕΕ στην καθημερινότητα και τις ευκαιρίες για τους νέους.

Το πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό €1,8 δισ., με τα €969 εκατ. να προέρχονται από την ΕΕ και €842 εκατ. από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει λάβει ποτέ η Κύπρος, με περίπου €700 εκατ. ήδη αξιοποιημένα και πάνω από 100 έργα σε εξέλιξη ή ολοκληρωμένα.