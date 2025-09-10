Η ΠΕΟ εξέδωσε νωρίτερα την Τετάρτη ανακοίνωση, με την οποία κάνει λόγο για «στοχευμένη προσωπική επίθεση στην ηγεσία της ΠΕΟ» από τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου.

Δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση σε τι συνίσταται η προσωπική επίθεση.

Η ανακοίνωση της ΠΕΟ:

«Τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Υπουργός Εργασίας ξεκίνησε μια στοχευμένη προσωπική επίθεση στην ηγεσία της ΠΕΟ.

Ο Υπουργός Εργασίας θα πρέπει να διερωτηθεί αν συνάδουν με τον θεσμικό του ρόλο και αν συνδράμουν εποικοδομητικά στις εργασιακές σχέσεις και τον τριμερή διάλογο, οι προσωπικές επιθέσεις σε εκπροσώπους της μιας ή της άλλης πλευράς».