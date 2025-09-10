Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά σε δημοσιεύματα σχετικά με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αφορούν το επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως, το οποίο καταβάλλεται σε πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, επισημαίνοντας τα εξής:

• Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το επίδομα καταβάλλεται χωρίς την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων για το ποσό καταβολής. Το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται εντός των ορίων του Νόμου και με τις καθιερωμένες διαδικασίες, με τους δικαιούχους να το λαμβάνουν νομότυπα και καλόπιστα.

• Για τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και ύστερα από σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το Υπουργείο προχώρησε σε αλλαγή της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος. Από εδώ και πέρα, η καταβολή θα γίνεται μόνο κατόπιν προσκόμισης παραστατικών και άλλων αποδεικτικών στοιχείων. Οι δικαιούχοι συμμορφώνονται πλήρως με την αναθεωρημένη διαδικασία, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα έγγραφα.

• Επισημαίνεται ότι το επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών για τους εν ενεργεία Βουλευτές αφορά τα καθήκοντά τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δεν σχετίζεται ή συγκρούεται με το επίδομα που καταβάλλεται σε πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής. Δεν υπάρχει νομική βάση που να περιορίζει την καταβολή του επιδόματος σε πρώην αξιωματούχους, και συνεπώς, δεν υπάρχει παρατυπία ή διπλή καταβολή του ίδιου επιδόματος.

• Το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει τη σημασία των παρατηρήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τις οποίες πάντα αξιολογεί θετικά και με σκοπό τη συνεχιζόμενη βελτίωση των διαδικασιών του.