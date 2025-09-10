Συνολικά 16 ακάλυπτες επιταγές, με αξία €52.891, καταχωρήθηκαν τον Αύγουστο του 2025 στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των νομικών και φυσικών προσώπων που καταχωρήθηκαν στον κατάλογο τον Αύγουστο ανήλθε σε 6, εκ των οποίων 2 ήταν νομικά πρόσωπα και 4 φυσικά πρόσωπα.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ συνολικά 161 ακάλυπτες επιταγές, με συνολική αξία €365.490. Οι επιταγές αυτές αφορούσαν 82 πρόσωπα (46 νομικά και 36 φυσικά πρόσωπα).

Αξιοσημείωτο είναι ότι τον Αύγουστο του 2025 καταχωρήθηκαν 17 πρόσωπα στο ΚΑΠ, εκ των οποίων 6 αφορούσαν νομικά πρόσωπα, 4 φυσικά πρόσωπα, και 7 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα. Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο 2025, καταχωρήθηκαν 80 πρόσωπα στο ΚΑΠ, εκ των οποίων 29 νομικά πρόσωπα, 18 φυσικά πρόσωπα και 33 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.