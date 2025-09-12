Πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ). Από την ομιλία του προέδρου του ΣΑΗ δεν έλειψαν οι αναφορές για το μείζον πρόβλημα στην έλευση Φυσικού Αερίου, με τον Γιώργο Χρυσοχό να ζητά από την Κυβέρνηση την κατάργηση της αναδυόμενης αγοράς, ώστε να επιτραπεί σε ενδιαφερόμενους επενδυτές να βρουν εναλλακτικούς τρόπους έλευσης Φυσικού Αερίου.

Μάλιστα, αυτή η θέση δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζεται από τον κ. Χρυσοχό, αφού σε προηγούμενες συνεδρίες της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, όταν συζητείτο το θέμα του Φυσικού Αερίου, τόνιζε πως οι ιδιώτες μπορούν να φέρουν Φυσικό Αέριο στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, ανοίγοντας το ζήτημα, ο κ. Χρυσοχός πίστωσε την Κυβέρνηση ότι κληρονόμησε ένα προβληματικό έργο, τονίζοντας όμως την ίδια ώρα πως οι τελευταίες εξελίξεις και χωρίς χρονοδιάγραμμα για την έλευση Φυσικού Αερίου θα «είναι καταστροφικές για τον τόπο», όπως προειδοποίησε, προσθέτοντας, πως είναι ώρα για τολμηρές αποφάσεις.

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του ΣΑΗ είπε πως ο στόχος για ολοκλήρωση του έργου εντός του 2026 είναι εφικτός, με την προϋπόθεση ότι θα παρθούν τολμηρές πολιτικές αποφάσεις, καλώντας την πολιτεία όπως καταργήσει την αναδυόμενη αγορά, ούτως ώστε να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι από ιδιώτες για έλευση Φυσικού Αερίου.

Ο κ. Χρυσοχός προειδοποίησε πως η Κύπρος μπορεί να καταφέρει να φέρει Φυσικό Αέριο αλλά στο τέλος αυτό να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επειδή πολύ απλά οι σταθμοί παραγωγής δεν θα είναι συνδεδεμένοι με το έργο.

Είναι για αυτό τον λόγο, όπως συνέχισε, που ιδιώτες παραγωγοί έχουν εκφράσει την πρόθεση τους προς τη ΔΕΦΑ για να εκτελέσουν με δικά τους έξοδα συνδέσεις των μονάδων παραγωγής με τις υποδομές της ΕΤΥΦΑ. «Ως ΣΑΗ, θεωρούμε ότι η αγαστή συνεργασία και η σύμπραξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση των ενεργειακών προκλήσεων που έχουμε σήμερα ενώπιον μας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχός, κλείνοντας με αυτό τον τρόπο την παρέμβαση του που αφορούσε το Φυσικό Αέριο.

Κομβικό έργο αλλά…

Από την ομιλία του κ. Χρυσοχού δεν έλειψαν οι αναφορές ούτε για το άλλο μεγάλο ενεργειακό έργο, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας. Ο πρόεδρος του ΣΑΗ τόνισε πως, αν και αναγνώρισαν εξ αρχής τη γεωπολιτική σημασία του έργου, εντούτοις είχαν ήδη εκφράσει από το 2021 τους προβληματισμούς και τις επιφυλάξεις τους.

«Δεχθήκαμε σκληρή κριτική για τις θέσεις μας, αλλά δυστυχώς σήμερα επιβεβαιωθήκαμε», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως το έργο είναι μεν κομβικό, αλλά πρέπει την ίδια ώρα να διασφαλιστεί πως είναι και βιώσιμο αλλά και ότι θα υλοποιηθεί με διαφάνεια.

Συνεχίζοντας, εξέφρασε εκ νέου τους προβληματισμούς του. «Ανησυχούμε ότι η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακή εξάρτηση… Είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε και τη χώρα αλλά και τους Κύπριους καταναλωτές», είπε, τονίζοντας πως το έργο ενέχει μεγάλο ρίσκο για την ανεξαρτησία και την επάρκεια της Κύπρου στον τομέα της ενέργειας.