Η Κυβέρνηση προχώρησε σε ανάκληση κυπριακής υπηκοότητας από 150 πρόσωπα που είχαν πολιτογραφηθεί μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ), στο πλαίσιο της στρατηγικής για ενίσχυση της διαφάνειας και αποκατάσταση της διεθνούς φήμης της χώρας.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε προχθές έξι νέες προτάσεις για αποστέρηση υπηκοότητας από 28 άτομα. Οι αποφάσεις αυτές προστίθενται σε άλλες 35 που λήφθηκαν από την έναρξη της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη (Μάρτιος 2023), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 41 αποφάσεις που αφορούν 41 επενδυτές και 109 μέλη οικογενειών τους.

Την ίδια περίοδο, το Υπουργικό αποφάσισε την έκδοση Διαταγμάτων Στέρησης Υπηκοότητας για 69 πρόσωπα, ενώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστέρησης για 15 άτομα (πέντε επενδυτές και δέκα συγγενείς τους).

Από το 2021, οπότε και τερματίστηκε το ΚΕΠ, έχει αποφασιστεί η αποστέρηση της υπηκοότητας για 360 πρόσωπα – 101 επενδυτές και 259 εξαρτώμενα μέλη. Για 112 εξ αυτών η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με ακύρωση των εγγράφων τους.

Νομοθετικές αλλαγές για ενίσχυση της διαφάνειας

Η διαδικασία άρσης της πολιτογράφησης εντάσσεται στην κυβερνητική στρατηγική για πάταξη της διαφθοράς και διαφύλαξη της διεθνούς αξιοπιστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το Νομικό Συμβούλιο, προχωρούν αλλαγές στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο, ώστε να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η μεταρρύθμιση στοχεύει στη θωράκιση της νομοθεσίας, ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα επαναφοράς πρακτικών που στο παρελθόν έπληξαν την εικόνα της Κύπρου.

Η Κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διαφάνειας και αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας, στέλνοντας μήνυμα προσήλωσης στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.