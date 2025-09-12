Μπορεί η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς να έχει για μια ακόμη φορά σκαλώσει, μια παράλληλη συνισταμένη του μεγάλου έργου ωστόσο όχι μόνο δεν έχει ατονήσει, αλλά εξακολουθεί να αναπτύσσεται με γοργό ρυθμό. Πρόκειται για τις διαφοροποιήσεις που το μεγάλο έργο θα επιφέρει στην κτηματαγορά και στις αξίες περιουσιών από τις περιοχές όδευσης του νέου αυτοκινητοδρόμου.

Ιδιοκτήτες γης και επιχειρηματίες του κλάδου ανάπτυξης γης και των κατασκευών καταγράφουν σύμφωνα με πηγές του «Φ» έντονη δραστηριοποίηση στις περιοχές αυτές και παρά την προσωρινή αναστολή των εργασιών οι εμπορικές πράξεις και επαφές για αγοραπωλησίες είναι στο απόγειο τους.

Περιοχές που μέχρι σήμερα δεν θεωρούνταν φιλέτα από πλευράς αξίας γης και οι οποίες ωστόσο με την όδευση του νέου δρόμου έρχονται στο επίκεντρο, είναι στο τραπέζι για αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με την αξία της γης σε περιοχές που θα έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στο οδικό δίκτυο προς την Πόλη Χρυσοχούς να έχει εκτοξευθεί.

Όλα αυτά ενώ οι μπουλντόζες έχουν σβήσει μηχανές μετά τις πρώτες αλλαγές επί εδάφους στο ύψος της Αγίας Μαρινούδας, Μαραθούντας και Στρουμπιού και παρά την δεδηλωμένη κυβερνητική θέση για ολοκλήρωση του έργου.