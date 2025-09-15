Το αίτημα για παροχή αντισταθμιστικών μέτρων στις κοινότητες ή περιοχές που γειτνιάζουν με αεροδρόμια, επανέρχεται στην επικαιρότητα με ενέργειες που ετοιμάζουν αυτή την περίοδο οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές στην ευρύτερη περίμετρο του αεροδρομίου Πάφου.

Αποκαλυπτικές πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι αν και οι φορείς αυτοί της Πάφου είχαν ήδη θέσει στο τραπέζι το σχετικό αίτημα μετά και την αντίστοιχη τοποθέτηση των αρχών της Λάρνακας για το αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης», εντούτοις πλέον το αίτημα των παφίων λαμβάνει πιο αυτόνομο χαρακτήρια, εξαιτίας της πρωτοφανούς φετινής κίνησης στο διεθνές αεροδρόμιο Πάφου, που προκάλεσε ουκ ολίγα προβλήματα.

Η πρόσφατη επισημοποίηση του ρεκόρ στην κίνηση αεροσκαφών και επιβατών στο αεροδρόμιο Πάφου, λειτουργεί ενισχυτικά του αιτήματος, εκτιμούν οι τοπικοί φορείς, επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι λόγω και της άρνησης κρατικών τμημάτων να διευκολύνουν την λειτουργία της μονάδας επικαλούμενα περιβαλλοντικά ζητήματα, η επιβάρυνηση στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου είναι ακόμη σοβαρότερη.

Η αίτηση για αντισταθμιστικά οφέλη από την λειτουργία του αεροδρομίου, τέθηκε για πρώτη φορά πριν λίγους μήνες στον Δήμο Ιεροκηπίας, μέρος του οποίου αποτελεί πλέον η κοινότητα της Τίμης, από την δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ και έγινε ομόφωνα δεκτή από το σώμα. Έχοντας πλέον τα επίσημα και πλήρη στοιχεία της τρίμηνης καλοκαιρινής περιόδου, που δείχνουν αριθμούς-ρεκόρ για την Πάφο όλων των χρόνων λειτουργίας του αεροδρομίου, οι τοπικοί φορείς επικαιροποιούν τις μέρες αυτές, σύμφωνα με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες, το αίτημα τους για να ανοίξει εκ νέου η σχετική διεργασία. Προς αυτή την κατεύθυνση θα επιδιωχθεί συνεργασία και συντονισμός με τον Δήμο Λάρνακας και τον Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα.

Η λειτουργία του αεροδρομίου Πάφου προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, αλλά ταυτόχρονα επιφέρει περιβαλλοντικές, κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις που επηρεάζουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής, επισημαίνουν οι φορείς της επαρχίας Πάφου και κυρίως της περιοχής πέριξ της μονάδας. Μερικές από αυτές είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος, η ηχορύπανση, ο περιορισμός της ανάπτυξης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας θα μπορούσε, ως αντιστάθμισμα των επιπτώσεων αυτών, να διεκδικήσει την επιβολή ειδικού τέλους ανά επιβάτη, την χρηματοδότηση έργων υποδομής, δενδροφυτεύσεων και ζωνών πρασίνου, την βελτίωση του οδικού δικτύου για καλύτερη πρόσβαση στο αεροδρόμιο, την χρηματοδότηση κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων, εκτιμούν οι τοπικοί παράγοντες, επισημαίνοντας ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα θα συμβάλουν στο να εξισορροπηθούν τα οφέλη και οι επιπτώσεις από την λειτουργία του αεροδρομίου, διασφαλίζοντας την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.