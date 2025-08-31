Σοβαρότατο πρόβλημα με την διαχείριση των πτήσεων και των χιλιάδων επιβατών καταγράφεται πλέον στο αεροδρόμιο Πάφου και είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων από πλευράς αρμοδίων.

Αυτό τονίζει μιλώντας στον «Φ» ο Αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ο οποίος επισημαίνει ότι η εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης Swissport διαχειρίζεται περίπου το 90% των πτήσεων στο αεροδρόμιο της επαρχίας, έχοντας αυτή την στιγμή σοβαρότατο ζήτημα έλλειψης προσωπικού. Το γεγονός αυτό, επισημαίνει, έχει άμεσο αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των πτήσεων και κατ’ επέκταση στην εικόνα της Πάφου και της Κύπρου γενικότερα ως τουριστικού προορισμού.

Το προσωπικό επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Πάφου, εργάζεται σε εξαντλητικούς ρυθμούς με συνεχείς υπερωρίες, γεγονός που όχι μόνο δημιουργεί πίεση, αλλά και αυξάνει τα λάθη, τις καθυστερήσεις, την ταλαιπωρία και την ασφάλεια των ίδιων των επισκεπτών.

Οι καθυστερήσεις στην φόρτωση και εκφόρτωση αποσκευών και στην εξυπηρέτηση των πτήσεων είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο, σύμφωνα με τον Άγγελο Ονησιφόρου, προκαλώντας έντονα παράπονα από τους επισκέπτες. Ο ίδιος, τονίζει, έχει δεχθεί παράπονα από το προσωπικό της εταιρείας το οποίο ανησυχεί και το ίδιο για τις συνθήκες που επικρατούν.

Παράλληλα, αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πάφου, έχουν εκφράσει ήδη γραπτώς παράπονα για την κατάσταση αυτή προς τα κεντρικά γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας των αεροδρομίων καταδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το πρόβλημα, επισημαίνει ο κ. Ονησιφόρου, δεν είναι της Αστυνομίας, αλλά της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, αλλά και της Πολιτείας που οφείλει να δώσει λύσεις.

Είναι ξεκάθαρο, αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Πάφου, ότι η Swissport οφείλει να προβεί σε άμεση εργοδότηση επιπλέον προσωπικού, με καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας, ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της. Τα αρμόδια υπουργεία, τονίζει, οφείλουν από πλευράς τους να προχωρήσουν άμεσα σε διαδικασίες απελευθέρωσης της βίζας για εργοδότηση προσωπικού από τρίτες χώρες αφού η ζήτηση δεν μπορεί να καλυφθεί με το υφιστάμενο εργατικό δυναμικό.

Οι εργασίες επέκτασης του αεροδρομίου αυτή την περίοδο αιχμής του τουρισμού, επισημαίνει επίσης ο Άγγελος Ονησιφόρου, προκαλούν κυκλοφοριακό χάος και επιβαρύνουν την ήδη δύσκολη κατάσταση. Το αεροδρόμιο αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου χιλιάδων τουριστών και τον πυρήνα της οικονομίας της Πάφου. Δεν μπορεί να συνεχισθεί αυτή η κατάσταση, καταλήγει, για αυτό οι αρμόδιοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για ουσιαστικές λύσεις πριν η κατάσταση καταστεί ανεξέλεγκτη.