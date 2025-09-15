Την ανάγκη στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων για να διασφαλιστεί μια ισχυρή, δίκαιη και βιώσιμη ναυτιλιακή βιομηχανία υπογράμμισε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, μιλώντας στη Λεμεσό κατά την έναρξη του Maritime Roundtable της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF).

Ο Υπουργός τόνισε ότι η Εθνική Ναυτιλιακή Στρατηγική καθοδηγεί τις προσπάθειες της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του τομέα, επισημαίνοντας ότι οι προκλήσεις αφορούν την Πράσινη Μετάβαση, την Ψηφιοποίηση και την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού.

Η Κύπρος, σημείωσε, είναι ναυτιλιακό κράτος και ένα από τα ηγετικά κέντρα της Ευρώπης και της Μεσογείου, με σύγχρονο νηολόγιο, δυναμικά λιμάνια και ισχυρό δίκτυο logistics. Υπογράμμισε ότι πέρα από πλοία και εμπορικές οδούς, «είναι οι άνθρωποι του ναυτιλιακού τομέα που κρατούν ζωντανό το παγκόσμιο εμπόριο».

Ο κ. Βαφεάδης εξήρε το έργο των ναυτικών και των λιμενεργατών, που όπως είπε «χωρίς αυτούς η παγκόσμια οικονομία θα σταματούσε», ενώ τόνισε τη σημασία του έργου της ITF για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, επενδύει σε πρωτοβουλίες πράσινης ναυτιλίας, προωθεί εναλλακτικά καύσιμα, συνεργάζεται με την ΕΕ και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για την απανθρακοποίηση, ενώ δίνει προτεραιότητα στην κατάρτιση, εκπαίδευση και ψυχική υγεία των ναυτικών. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για διατήρηση ενός υπεύθυνου και διαφανούς νηολογίου.

Τόνισε επίσης ότι «καμία κυβέρνηση ή οργανισμός δεν μπορεί μόνος του» να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, αλλά απαιτείται συλλογική δράση και διεθνής συνεργασία. «Μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε μια ναυτιλία πιο πράσινη, πιο ασφαλή και πιο δίκαιη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΚΥΠΕ