Το ΑΚΕΛ χαρακτηρίζει την πρόταση της κυβέρνησης για τη φορολογική μεταρρύθμιση ως «άδικη και ανισομερή», τονίζοντας ότι ενισχύει τις εισοδηματικές ανισότητες. Σε δήλωσή του, ο Χάρης Πολυκάρπου, μέλος του Πολιτικού Γραφείου και Επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας του κόμματος, σημειώνει ότι η κυβερνητική πρόταση «βάζει περισσότερους φόρους στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, δίνει ψίχουλα στη μεσαία τάξη, αλλά χαρίζει εκατομμύρια στα golden boys της οικονομίας».

Το ΑΚΕΛ κατέθεσε ήδη στον Υπουργό Οικονομικών υπόμνημα με 20 προτάσεις, τις οποίες θεωρεί κομβικές για μια πιο δίκαιη και κοινωνικά ισορροπημένη μεταρρύθμιση.

Οι βασικές προτάσεις του ΑΚΕΛ

Αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος , λαμβάνοντας υπόψη τις διαχρονικές αυξήσεις τιμών.

, λαμβάνοντας υπόψη τις διαχρονικές αυξήσεις τιμών. Δικαιότεροι συντελεστές εισοδήματος , με ενίσχυση μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων.

, με ενίσχυση μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων. Μόνιμες μειώσεις ΦΠΑ σε ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα και βασικά αγαθά.

σε ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα και βασικά αγαθά. Απόρριψη πράσινων φορολογιών που επιβαρύνουν νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

που επιβαρύνουν νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Μείωση φορολογικού και διοικητικού βάρους για μικρές – οικογενειακές επιχειρήσεις.

για μικρές – οικογενειακές επιχειρήσεις. Ενίσχυση κοινωνικής πολιτικής για νεαρά ζευγάρια, στέγη και ευάλωτες ομάδες.

για νεαρά ζευγάρια, στέγη και ευάλωτες ομάδες. Πάταξη φοροδιαφυγής και διαφθοράς.

Για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, το ΑΚΕΛ εισηγείται:

Φορολόγηση συσσωρευμένου πλούτου .

. Φορολόγηση υπερκερδών στην οικονομία.

στην οικονομία. Φορολόγηση μεγάλης αξίας ακίνητης περιουσίας.

«Η μεταρρύθμιση πρέπει να στηρίξει την κοινωνία»

Ο κ. Πολυκάρπου υπογράμμισε ότι, ενώ η φορολογική μεταρρύθμιση είναι αναγκαία, πιο σημαντικό είναι να «προχωρήσει προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να στηρίξει την πλειοψηφία της κοινωνίας – τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις».