Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής τέθηκε το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα Κύπρου–Κίνας, το οποίο ανέρχεται περίπου στο 1 δισ. ευρώ, με στόχο την εξεύρεση τρόπων περιορισμού του.

Μετά τη συνεδρία, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Κυριάκος Χατζηγιάννης, δήλωσε ότι οι εμπορικές σχέσεις Κύπρου και Κίνας βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, σημειώνοντας ότι η Βουλή επιδιώκει να τις προστατεύσει και να τις αναπτύξει περαιτέρω. Τόνισε ωστόσο ότι το μέγεθος του ελλείμματος δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Προβληματισμός για την ανυπαρξία πολιτικής

Ο κ. Χατζηγιάννης υπογράμμισε ότι, ενώ κάποιοι προβάλλουν ως αντιστάθμισμα τα πλεονεκτήματα που διατηρεί η Κύπρος στον τομέα των υπηρεσιών, το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών αγγίζει το 1 δισ. ευρώ και θα πρέπει να προβληματίσει σοβαρά. «Δεν λέω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τις συναλλαγές με την Κίνα. Αντιθέτως, πρέπει να εργαστούμε πειστικά και πεισματικά για να μειώσουμε το έλλειμμα, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την εθνική μας οικονομία», ανέφερε, φέρνοντας ως παραδείγματα τον τομέα της εκπαίδευσης, του τουρισμού και των υπηρεσιών.

Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την «ανυπαρξία οποιασδήποτε πολιτικής» από την εκτελεστική εξουσία, επισημαίνοντας ότι είναι αδιανόητο οι Βουλευτές να καταγράφουν το μέγεθος του προβλήματος πριν από την κυβέρνηση, η οποία – όπως είπε – «δεν έχει καμία στρατηγική και καμία πρόταση».

Έκθεση της Επιτροπής Εμπορίου

Η Επιτροπή αποφάσισε να εκπονήσει έκθεση που θα αποτελέσει βάση για μια εποικοδομητική ανάπτυξη συνεργασιών με την Κίνα, με σκοπό τη μείωση του ελλείμματος αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση των πολιτικών και εμπορικών σχέσεων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δεν παρουσίασε καμία ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση του ζητήματος, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσες λύσεις.