Περισσότερα από 75 συνολικά έργα με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 230 εκατομμύρια ευρώ για την επαρχία Πάφου εξήγγειλε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την ευρεία σύσκεψη με φορείς της Πάφου, της οποίας προήδρευσε στο πλαίσιο της περιοδείας του σε Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου.

Κυριότερο εξ αυτών, ο αυτοκινητόδρομος Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς, την δεδομένη θέση της Κυβέρνησης για κατασκευή του οποίου με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και με πρόσθετη πρόσβαση μέσω της Μεσόγης, επανέλαβε και σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι το συγκεκριμένο μεγάλο έργο δεν προσεγγίζεται από την Κυβέρνηση ως μια λογιστική πράξη, αλλά ως καταλύτης για την αναπτυξιακή πορεία της επαρχίας Πάφου, προκαλώντας θύελλα χειροκροτημάτων στην κατάμεστη αίθουσα.

Εξαγγέλλοντας τα επόμενα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της επαρχίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι η κατασκευή του Δυτικού Παρακαμπτήριου Πάφου, που θα ενώνει την αστική περιοχή με την Χλώρακα, την Έμπα και την Μεσόγη, θα σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του περιφερειακού οδικού δικτύου της επαρχίας. Το έργο, είπε, θα ξεκινήσει το 2027 με μια δαπάνη 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κατασκευή της τρίτης φάσης του Βόρειου Παρακαμπτηρίου της Γεροσκήπου, τόνισε, θα προκηρυχθεί το 2026 με μια συνολική δαπάνη πέντε εκατομμυρίων ευρώ, ενώ εξήγγειλε και την κατασκευή της υπέργειας πεζογέφυρας στην περιοχή των εκπαιδευτηρίων κατά μήκος της λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου με κόστος μισό εκατομμύριο ευρώ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήγγειλε επίσης ότι προωθείται η βελτίωση του παλιού κύριου δρόμου Λεμεσού-Πάφου, μέσω της βελτίωσης της κεντρικής λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου της Γεροσκήπου μέχρι τον κυκλικό κόμβο της Κολώνης, έναντι ενός κόστους πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο αυτό, ανακοίνωσε, θα προκηρυχθεί εντός των επόμενων μηνών.

Από τα πλέον σημαντικά έργα της επαρχίας Πάφου, τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αποτελεί η βελτίωση του δρόμου που οδηγεί στις κοινότητες Αχέλειας και Τίμης, έργο, επεσήμανε, που θα στοιχίσει 30 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται, είπε, για έργο που θα αναβαθμίσει και την οδική ασφάλεια και την συνδεσιμότητα της περιοχής, αφού εξυπηρετεί το διεθνές αεροδρόμιο Πάφου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγγειλε επίσης βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο της Γεροσκήπου και συγκεκριμένα στους οδικούς άξονες Μιχαλάκη Κυπριανού και Ανδρέα Ομήρου, οι οποίοι, τόνισε, αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος του οδικού δικτύου που οδηγεί προς το αεροδρόμιο Πάφου. Η βελτίωση αυτή θα στοιχίσει δυόμιση εκατομμύρια ευρώ.

Αναφορικά με την δυτική Πάφο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε την σημαντική αναβάθμιση της κεντρικής λεωφόρου της Πέγειας, Μιχαλάκη Κυπριανού. Πρόκειται για την δεύτερη φάση της αναβάθμισης της σε ένα μήκος δυόμιση χιλιομέτρων, τόνισε, έναντι 9,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Εξήγγειλε επίσης την τρίτη φάση του παραλιακού πεζοδρόμου της περιοχής, από το Κερατί προς τις Θαλασσινές Σπηλιές, με δαπάνη τέσσαρα εκατομμύρια ευρώ και προγραμματιζόμενη έναρξη το 2026.

Η προκήρυξη της Μαρίνας Πάφου, είπε επίσης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αποτελεί έργο-σταθμό, που αναμένεται να αναδείξει την πόλη σε κορυφαίο θαλάσσιο και τουριστικό προορισμό. Πρόκειται για ανάπτυξη 165 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, με δυνατότητα φιλοξενίας 1.000 σκαφών αναψυχής, που θα ενισχύσει την οικονομία, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα αναβαθμίσει συνολικά το τουριστικό προϊόν της επαρχίας. Παράλληλα, η δημιουργία Πολιτιστικού Πάρκου και αμφιθεάτρου στην Αχέλεια, η ψηφιακή αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου και οι παρεμβάσεις σε εμβληματικά μνημεία, όπως το Αρχαίο Ωδείο και οι πεζογέφυρες στον χώρο της Χρυσοπολίτισσας, αποτελούν ουσιαστικές επενδύσεις στον πολιτισμό και στην ιστορική μας κληρονομιά.

Ο Νίικος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε κατά την ομιλία του επίσης σε θέματα εκπαίδευσης, ανακοινώνοντας ότι το Α’ Νηπιαγωγείο και το Ζ’ Δημοτικό Αγίου Κενδέα μετατρέπονται σε νέα, σύγχρονα Γυμνάσιο και Δημοτικό Σχολείο αντίστοιχα, αναβαθμίζεται το Δημοτικό Σχολείο Τίμης με επένδυση δύο εκατομμυρίων, το Α’ Δημοτικό Χλώρακας με τέσσερα εκατομμύρια, ενώ επεκτείνονται το Λύκειο και η Τεχνική Σχολή Έμπας.

Στον τομέα της υγείας, είπε, ολοκληρώνονται έργα που αλλάζουν ριζικά το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, υλοποιείται η ανέγερση του Πρότυπου Κέντρου Μακροχρόνιας Φροντίδας και Απασχόλησης Ηλικιωμένων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στην ενισχυμένη στρατηγική σημασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, με την αναβάθμιση της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» και τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων υποδομών. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνει τον περιφερειακό ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, είπε.