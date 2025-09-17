Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) ανακοίνωσαν την επένδυση €30 εκατ. στο ταμείο Sienna Hephaistos Private Investments S.C.A. SICAV-RAIF, μέσω του μηχανισμού InvestEU Defence Equity Facility (DEF). Πρόκειται για το πρώτο ιδιωτικό ταμείο πιστώσεων στην Ευρώπη που στοχεύει αποκλειστικά στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και μεσαίων επιχειρήσεων (midcaps) στον τομέα της άμυνας.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η πρωτοβουλία έρχεται ως απάντηση στις αυξημένες ανάγκες ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια. Πολλές ΜΜΕ άμυνας, συχνά οικογενειακές, παρέχουν κρίσιμα εξαρτήματα και τεχνολογίες, αλλά έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση.

Το νέο ταμείο στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις χρηματοδότησης ώστε να επιτρέψει την επέκταση της παραγωγής, την αύξηση αποθεμάτων και την ενοποίηση του κλάδου. Με αυτό τον τρόπο, θα συμβάλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και στην αύξηση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Το EIF, που αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), δρα ως κύριος επενδυτής. Στο πλαίσιο του InvestEU, το EIF διαχειρίζεται εντολές για λογαριασμό της Κομισιόν, περιλαμβανομένου του Defence Equity Facility ύψους €175 εκατ., που στηρίζει ιδιωτικά ταμεία επενδύσεων σε τεχνολογίες άμυνας.

Ο μηχανισμός Defence Equity Facility χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF), το οποίο ενισχύει την τεχνολογική και βιομηχανική βάση της ευρωπαϊκής άμυνας μέσω της υποστήριξης έρευνας και ανάπτυξης (R&D).