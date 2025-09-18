Εν μέσω των διαβουλεύσεων για τη νέα συνάντηση με τις συντεχνίες, ο υπουργός Εργασίας έστειλε χθες ξεκάθαρο μήνυμα προς τις δυο πλευρές -εργοδότες και συντεχνίες- ώστε να προχωρήσουν σε βήματα καλής θέλησης για να καταστεί δυνατή η συμφωνία για την ΑΤΑ. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εργασίας άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, στην ερώτηση κατά πόσο θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση.

Αναλυτικότερα, μιλώντας χθες στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Γιάννης Παναγιώτου τόνισε μεταξύ άλλων ότι «στον κυβερνητικό σχεδιασμό η ΑΤΑ είναι ένα εργαλείο το οποίο έχουμε την πρόθεση να αξιοποιήσουμε ουσιαστικά (σ.σ. για ενίσχυση των μισθών)», είπε αναφέροντας πως σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση στον κοινωνικό διάλογο, η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να πράξει μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες για τα επόμενα βήματα «για συνέχιση της πορείας που έχουμε χαράξει». Πρόσθεσε λέγοντας ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν αφαιρεί τίποτα από τους εργαζομένους.

Κανένας εργαζόμενος δεν θα έχει λιγότερα εργασιακά ωφελήματα από όσα είχε όταν η κυβέρνηση ανέλαβε τη διακυβέρνηση» συνέχισε, καταγράφοντας τη θέση για καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ και για δικαιότερη καταβολή της. «Εμείς θέλουμε η ΑΤΑ να καταβάλλεται σε όλους τους εργαζόμενους. Όχι σε μερικούς, όχι σε κάποιους, όχι σε λίγους, επειδή όλοι οι εργαζόμενοι χρειάζονται προστασία από την αύξηση του κόστους ζωής η οποία επιδρά αρνητικά στην αξία των μισθών», συμπλήρωσε.

Ο Γιάννης Παναγιώτου τόνισε ακόμα πως η μεσαία τάξη, που ήταν διαχρονικά η ραχοκοκαλιά της κυπριακής κοινωνίας, δεν αποτελεί πλέον την πλειοψηφία των εργαζομένων. «Η μεσαία τάξη της χώρας μας σήμερα όσον αφορά τις μισθολογικές απολαβές που τοποθετούν τους πολίτες σε κάθε κατηγορία που προνοείται μέσα από το ύψος των απολαβών, δεν αποτελεί την πλειοψηφία των εργαζομένων. Οπόταν μέσα από τις πολιτικές που έχουμε δρομολογήσει να υλοποιήσουμε κατά το δεύτερο μισό της κυβερνητικής θητείας θέλουμε να καταφέρουμε οι μισθοί των εργαζομένων να βελτιωθούν», είπε.

Ο υπουργός Εργασίας δεν παρέλειψε να στείλει και μήνυμα προς τους κοινωνικούς εταίρους. «Δεν μπορεί να παραμένει σε εξέλιξη (η διαδικασία) αν δεν επιδεικνύεται εκατέρωθεν και από τις δύο πλευρές η απαραίτητη εποικοδομητική συμβολή», είπε αναφέροντας πως «όσο σωστές κι αν θεωρούν οι δύο πλευρές πως είναι οι θέσεις τους, εάν δεν μετακινηθούν έστω και κατ’ ελάχιστον για να μπορεί να γεφυρωθεί η διαφορά και να διαμορφωθούν συγκλίσεις τότε θα έχουμε δυστυχώς καταλήξει σε μια διαπίστωση που δεν θα είναι ευχάριστη».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις για καθολική καταβολή της ΑΤΑ ο Υπουργός Εργασίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, χωρίς, όμως να απαντά ευθέως. «Θα αποφύγω να αναφερθώ στο ερώτημα σχετικά με το ενδεχόμενο της νομοθετικής ρύθμισης επειδή δεν πρέπει να προτρέχουμε και εάν χρειαστεί και αν έρθει η ώρα θα πράξουμε ανάλογα και σας επαναλαμβάνω ότι είμαστε πανέτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα», σημείωσε.