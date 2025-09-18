Η Αρχή Αδειών και το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο «Επιστημονική μελέτη και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της λειτουργίας των ταξί στη Κύπρο». Η έρευνα είχε στόχο την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών ταξί, καταγράφοντας την υφιστάμενη κατάσταση, τα προβλήματα και διατυπώνοντας τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής.

Η μελέτη, που ανατέθηκε από την Αρχή Αδειών, αντανακλά την ανάγκη εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού του κλάδου, υπό τις νέες συγκοινωνιακές, κοινωνικές και τεχνολογικές συνθήκες.

Η μεθοδολογία περιλάμβανε ερωτηματολόγια σε φοιτητές, προσωπικό του Πανεπιστημίου, οδηγούς ταξί, διαχειρίστριες εταιρείες, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς συνδέσμους, θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό, συλλογή και ανάλυση στατιστικών δεδομένων, καθώς και συγκριτική ανάλυση διεθνών πρακτικών σε χώρες όπως η Μάλτα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, το Ισραήλ, η Ελλάδα, η Κροατία, η Σλοβενία και η Εσθονία.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας: γεωγραφική ανισότητα, αδυναμία προσαρμογής στη ζήτηση και έλλειψη ψηφιακής ωριμότητας. Επισημάνθηκε ότι η υφιστάμενη κατανομή αδειών δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες πολιτών και επισκεπτών, ενώ η απουσία τεχνολογικών εργαλείων περιορίζει τη διαφάνεια, την προσβασιμότητα και την αποδοτικότητα.

Η μελέτη καταλήγει σε επτά βασικές προτάσεις:

Σταδιακή έκδοση νέων αδειών .

. Επανασχεδιασμός του συστήματος αδειοδότησης .

. Θέσπιση νέου ρυθμιστικού πλαισίου .

. Υιοθέτηση ψηφιακών εφαρμογών .

. Διαλειτουργικότητα με άλλα μέσα μεταφοράς .

. Πράσινη αναβάθμιση του στόλου .

. Μοντέλο μεταφορών με επίκεντρο τον χρήστη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ευρήματα και οι προτάσεις αποτελούν αφετηρία για νέα στρατηγική στις υπηρεσίες ταξί, συμβατή με τις αρχές βιώσιμης κινητικότητας και κοινωνικής συνοχής.