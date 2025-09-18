Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) απάντησε στις αναφορές του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου στις 16 Σεπτεμβρίου, τονίζοντας ότι όλες οι παρεμβάσεις του γίνονται προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Στην εκπομπή του ΡΙΚ ο κυβερνητικός αξιωματούχος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο ΠΔΣ εγείρει για πρώτη φορά ζητήματα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με πρόσωπα που συμμετείχαν στο έργο της φορολογικής μεταρρύθμισης, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος ήταν να παρεμποδιστεί η διαδικασία.

Ο ΠΔΣ, σε ανακοίνωση ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου, παραθέτει σειρά ενεργειών του από το 2023. Υπενθυμίζει ότι είχε αποστείλει ήδη από τις 12 Δεκεμβρίου 2023 επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία έθετε το ζήτημα διασφάλισης της απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο Σύλλογος επικαλείται το δημοσίευμα του International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) «Cyprus Confidential» της 14ης Νοεμβρίου 2023, καθώς και σχετικό ρεπορτάζ του Euronews, όπου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει ότι «κανείς μα κανείς δεν είναι υπεράνω της φήμης της χώρας μας».

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΔΣ υπέβαλε στην Προεδρία εκτενές σημείωμα στις 13 Δεκεμβρίου 2023, παραπέμποντας και σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιουνίου 2023. Το ψήφισμα καλούσε τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων από την παροχή νομικών και φορολογικών συμβουλών και αναφερόταν σε σκάνδαλο στην Αυστραλία με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, γινόταν αναφορά στην ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2022 για κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση εξωτερικών συμβούλων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο ΠΔΣ σημειώνει ότι όλα τα σχετικά έγγραφα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τα νομοσχέδια της φορολογικής μεταρρύθμισης. Ωστόσο, όπως αναφέρει, δεν έχει λάβει ενημέρωση από την Προεδρία για ενέργειες ή επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τις αυστραλιανές αρχές.

Συνοψίζοντας, ο ΠΔΣ υπογραμμίζει ότι:

όλες οι ενέργειές του από το 2023 στόχευαν στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος,

ζητείται σαφής απάντηση αν οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε εκτίμηση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο έργο,

οι ανησυχίες πολιτών που κατατέθηκαν στη διαβούλευση επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα του ζητήματος,

οι παρεμβάσεις του έγιναν έγκαιρα, πολύ πριν από τη δημοσιοποίηση των εισηγήσεων της μεταρρύθμισης τον Φεβρουάριο 2025.

Ο Σύλλογος καταλήγει ότι στόχος του είναι η διαφύλαξη της διεθνούς φήμης της Κύπρου, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εκκλήσεις και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αυτούσια η Απάντηση του ΠΔΣ