Διττή θα είναι η χρήση και τα ωφελήματα που θα προσφέρει νέα ιδιωτική μονάδα που αναμένεται πως θα ξεκινήσει τη λειτουργία της εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 στη βιομηχανική περιοχή της Αγίας Βαρβάρας την Πάφο, η οποία θα μετατρέπει τα οργανικά απόβλητα σε βιοαέριο και ακολούθως σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα διοχετεύεται στο δίκτυο.

Ουσιαστικά, η μονάδα από τη μια θα προσφέρει λύσεις στη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων και από την άλλη θα παράγει ηλεκτρισμό, σε σχετικά χαμηλό κόστος και με αποθήκευση, βοηθώντας -έστω και σε κάποια βαθμό- στο μεγάλο στοίχημα της επάρκειας της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στη διαχείριση των αποβλήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε ο «Φ» από τον Χρίστο Ιωάννου, ενός εκ των τριών διευθυντών της BioElectric, ιδιοκτήτριας εταιρείας της μονάδας, το κόστος, μέχρι την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και λειτουργία του έργου, θα αγγίξει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η μονάδα θα μπορεί να παράγει έως και 2,3 MW, επιτυγχάνοντας ουσιαστικά αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για την ηλεκτροδότηση χιλιάδων νοικοκυριών κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν τον προηγούμενο Φεβρουάριο και, εάν κυλήσουν όλα βάσει προγραμματισμού, η μονάδα εκτιμάται πως θα ξεκινήσει τη λειτουργία της τον Μάρτιο του 2026.

Πώς θα λειτουργεί

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μονάδα θα λειτουργεί με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης, που επιτρέπει τη μετατροπή όλων των ειδών οργανικών αποβλήτων σε βιοαέριο.

Ακολούθως, το βιοαέριο θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πού σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα έχει σχετικά χαμηλό κόστος παραγωγής, κοντά στα 5 σεντς την κιλοβατώρα.

Αν και στην Κύπρο λειτουργούν παρόμοιου τύπου έργα, συνήθως από κτηνοτρόφους και σφαγείο, εντούτοις, αυτά περιορίζονται σε ιδιωτικό επίπεδο, εν αντιθέσει με το συγκεκριμένο έργο, που αποτελεί την πρώτη μεγάλη μονάδα παραγωγής βιοαερίου στην Κύπρο.

Χαρακτηριστικά, η μονάδα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται πέραν των 100.000 τόνων οργανικών αποβλήτων ετησίως. Αριθμός που καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες της Πάφου, αλλά και άλλων επαρχιών.

Όπως σημειώνεται, η μονάδα θα δύναται να λειτουργήσει σε πλήρεις ρυθμούς με την εφαρμογή του «Πληρώνω όσο Πετώ», αφού με το εν λόγω σχέδιο θα γίνεται σωστή διαλογή στην πηγή και θα διαχωρίζονται τα οργανικά απόβλητα από τα υπόλοιπα.

Για αρχή, όπως πληροφορούμαστε, έγιναν ήδη κάποιες επαφές με ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλους επαγγελματικούς φορείς, οι οποίοι προχωρούν ήδη με τη σωστή διαλογή ώστε τα οργανικά απόβλητα τους να συλλέγονται και να μεταφέρονται στη συγκεκριμένη μονάδα με την έναρξη της λειτουργίας της.

24 ώρες και με αποθήκευση

Η χρήση βιοαερίου, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, δεν θα έχει μόνο περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά και ενεργειακά, αφού η χρήση βιοαερίου φαίνεται να υπερτερεί σε σχέση με την ενέργεια που παράγεται από άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Εν αντιθέσει με τα φωτοβολταϊκά πάρκα και τα αιολικά (που εξαρτώνται από την ηλιοφάνεια και τις καιρικές συνθήκες), η μονάδα μπορεί να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, παράγοντας σταθερή ενέργεια όλες τις ώρες της ημέρας, αφού θα αποθηκεύει το βιοαέριο και θα το χρησιμοποιεί για παραγωγή ηλεκτρισμού καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μάλιστα, λόγω αυτής της δυνατότητας, η μονάδα αποφεύγει τις περικοπές – όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα ΑΠΕ – και έτσι συγκριτικά μπορεί να παράγει, λόγω όλων των πιο πάνω λόγων, περίπου 10 φορές περισσότερη ενέργεια από ένα αντίστοιχο φωτοβολταϊκό πάρκο.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι πως το κόστος παραγωγής της ενέργειας από βιοάεριο εκτιμάται στα 5 σεντς την κιλοβατώρα, που είναι κοντά στο κόστος παραγωγής άλλων ΑΠΕ και είναι κατά πολύ χαμηλότερο από το κόστος της συμβατικής παραγωγής.

Με αυστριακή τεχνολογία η μονάδα

Η BioElectric GCC Ltd, η εταιρεία που υλοποιεί τη μονάδα, ιδρύθηκε το 2013. Σύμφωνα με τους ίδιους, η λειτουργία του έργου βασίζεται σε εξειδικευμένη αυστριακή τεχνολογία. Πρόκειται, όπως σημειώνουν, για την πιο σύγχρονη και αποδοτική μονάδα βιοαερίου στην Κύπρο, που θα βοηθήσει τόσο στην ενεργειακή μετάβαση, όσο και στην κυκλική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη.