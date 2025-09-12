Το πράσινο φως για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 59MW και αποθηκευτικής ικανότητας 120MWh στην κοινότητα Ψευδά της επαρχίας Λάρνακας, έδωσε η Περιβαλλοντική Αρχή. Το έργο, ιδιοκτησία της εταιρείας H.E.S.S. Hybrid Energy Storage Systems Ltd, δεν απαιτεί Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, αφού κρίθηκε ότι οι προβλεπόμενες επιπτώσεις μπορούν να περιοριστούν ή να αποτραπούν πλήρως μέσω συγκεκριμένων μέτρων.

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, με σκοπό την ενίσχυση της ευστάθειας του εθνικού δικτύου σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Το σύστημα θα περιλαμβάνει: 59 μπαταρίες ισχύος 2MW η καθεμία, εντός προκατασκευασμένων υποστατικών τύπου container, 8 υποστατικά μετασχηματιστών μέσης τάσης, 259 μετατροπείς ισχύος, Κέντρο ελέγχου και βοηθητικό σταθμό, Υποσταθμό μέσης τάσης της ΑΗΚ, Πρόβλεψη για 14 επιπρόσθετες θέσεις μπαταριών σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το έργο θα αντλεί ρεύμα υψηλής τάσης (132kV AC) από το δίκτυο της ΑΗΚ, το οποίο θα αποθηκεύεται σε μορφή συνεχούς ρεύματος (DC) και θα επιστρέφει στο δίκτυο σε περιόδους αιχμής, βοηθώντας στη σταθεροποίηση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μονάδα θα ανεγερθεί σε τεμάχιο 49.165 τετραγωνικών μέτρων εντός της Κτηνοτροφικής Ζώνης Δ1 στην κοινότητα Ψευδά, σε άμεση γειτνίαση με τον υποσταθμό της ΑΗΚ και το Αιολικό Πάρκο Αγίας Άννας. Το 6,1% της συνολικής έκτασης θα καλυφθεί από μόνιμες κατασκευές.

Σημειώνεται ότι, παρότι η ζώνη είναι χαρακτηρισμένη ως κτηνοτροφική, η Περιβαλλοντική Αρχή έκρινε πως η τοπογραφία του τεμαχίου καθιστά την εκτροφή ζώων τεχνικά δύσκολη και οικονομικά ασύμφορη, ενώ η γειτνίαση με ενεργειακές υποδομές καθιστά συμβατή την προτεινόμενη ανάπτυξη.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του έργου ανέρχεται σε €22 εκατομμύρια, ενώ η κατασκευή του αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 10 μηνών από την ημερομηνία έναρξης, η οποία τοποθετείται μετά την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών.

Σύμφωνα με την Αιτιολογημένη Διαπίστωση, οι κύριες πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά την κατασκευή περιλαμβάνουν: Αποψίλωση βλάστησης και απομάκρυνση επιφανειακού εδάφους, παραγωγή αποβλήτων εκσκαφών και εργοταξιακών απορριμμάτων, σφράγιση εδάφους και δημιουργία βάσεων από σκυρόδεμα, θόρυβο, σκόνη, χρήση νερού και καυσίμων, επηρεασμό της πτηνοπανίδας και του οδικού δικτύου.

Κατά τη λειτουργία της μονάδας, ενδέχεται να παραχθούν στερεά απόβλητα με επικίνδυνες ουσίες, μηχανέλαια από συντήρηση μετασχηματιστών, καθώς και κατανάλωση ενέργειας της τάξης των 4.380.000 kWh/έτος για ανάγκες λειτουργίας και κλιματισμού.

Για την αποτροπή ή τον μετριασμό των επιπτώσεων, προβλέπονται μέτρα όπως: Μεταφύτευση ελαιόδεντρων, χρήση υλικών εκσκαφής για επιχωματώσεις και τοπιοτέχνηση, υπόγεια καλωδίωση και αποφυγή χρήσης χημικών, διαβροχή επιφανειών για έλεγχο της σκόνης, ειδικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και ομβρίων υδάτων, πρόγραμμα συντήρησης εξοπλισμού και πυροπροστασίας, φύτευση ψηλής βλάστησης για απόκρυψη των εγκαταστάσεων.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, το Τμήμα Γεωργίας διατύπωσε επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι το τεμάχιο βρίσκεται εντός ενιαίας γεωργικής γης και αποτελεί μέρος της συρρικνούμενης Κτηνοτροφικής Ζώνης, προειδοποιώντας για ενδεχόμενη αλλοίωση της αγροτικής χρήσης της περιοχής.

Αντίθετα, τα Τμήματα Δασών και Αναπτύξεως Υδάτων δεν έφεραν ένσταση, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής συγκεκριμένων όρων. Σημειώνεται η ανάγκη προστασίας παρακείμενου υδατορέματος, καθώς και του Συστήματος Υπόγειου Ύδατος CY-18 (Λεύκαρα – Πάχνα).

Η Περιβαλλοντική Αρχή, αφού αξιολόγησε τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, τις απόψεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και πραγματοποίησε επιτόπια επιθεώρηση, αποφάσισε ότι το έργο δεν απαιτεί Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Κρίνεται ότι, με την εφαρμογή των όρων που έχουν τεθεί, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες και διαχειρίσιμες.

Με την περιβαλλοντική έγκριση στο χέρι, η εταιρεία H.E.S.S. Hybrid Energy Storage Systems Ltd αναμένει την έκδοση της πολεοδομικής άδειας, ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου, που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή υποδομή της χώρας, προσφέροντας λύσεις στη διαχείριση της ηλεκτρικής ζήτησης και στην ευστάθεια του δικτύου.