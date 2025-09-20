Άρχισε η λειτουργία των εξεταστικών κέντρων, μέσω των οποίων γίνεται η αξιολόγηση των δυνατότητων και ικανοτήτων των υποψήφιων δημοσίων υπαλλήλων για διορισμό ή προαγωγή σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις στην κρατική μηχανή.

Η λειτουργία των εξεταστικών κέντρων περιλαμβάνεται στη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Στις εξετάσεις στα εξεταστικά κέντρα παρακάθονται οι υποψήφιοι για τις θέσεις στη μισθολογική κλίμακα Α13 (ii) και συγκεκριμένα οι υποψήφιοι για διορισμό ή προαγωγή σε θέσεις διατμηματικών προαγωγών.

Πρόκειται για γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση μεσοδιευθυντικών και διευθυντικών θέσεων στο Δημόσιο, οι οποίες θα γίνονται μέσω της αγοράς υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Μέχρι στιγμής λειτούργησε το εξεταστικό κέντρο για την πλήρωση των θέσεων διευθυντή Τελωνείων, διευθυντή Ηλεκτρομηχανομικών Υπηρεσιών και διευθυντή Ιντιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Ήδη η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), η οποία έχει κάτω από την εποπτεία της τα συγκεκριμένα κέντρα, έχει καλέσει σε προφορική εξέταση, τους υποψήφιους που εξασφάλισαν 40% στην αξιολόγηση στο εξεταστικό κέντρο.

Ενώπιον της ΕΔΥ βρέθηκαν οι τρεις πρώτοι σε βαθμολογία στο εξεταστικό κέντρο, οι οποίοι κρίθηκε ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα από τα σχέδια υπηρεσίας. Αυτή την στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων για τις τέσσερις θέσεις Γενικών Διευθυντών.

Παράλληλα, ετοιμάζονται και άλλες προσφορές για τη διοργάνωση του εξεταστικού κέντρου για την πλήρωση διευθυντικών και μεσοδιευθυντικών θέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΕΔΥ πριν από τη εφαρμογή του θεσμού είχε δρομολογήσει ενέργειες για την ανάπτυξη μηχανισμών και δεξιοτήτων για την επιλογή αξιόπιστων συνεργατών και την απόκτηση τεχνογνωσίας σε σχέση με το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την επίβλεψη των εξεταστικών κέντρων, προκειμένου η Επιτροπή να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, σε συνάρτηση με τις αξίες και το όραμά της. Επιπρόσθετα, για σκοπούς αξιολόγησης των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα η ΕΔΥ προχώρησε στην ανάπτυξη πλαισίου δεξιοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει αντιστοίχιση δεξιοτήτων και συμπεριφορών, ανά επίπεδο θέσεων.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Σύμφωνα με τον νόμο, οι υποψήφιοι για διορισμό ή προαγωγή σε θέσεις διατμηματικής προαγωγής και σε θέσεις διορισμού και προαγωγής αξιολογούνται στα εξεταστικά κέντρα, από όπου ετοιμάζεται και υποβάλλεται στην ΕΔΥ κατάλογος υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας.

Οι υποψήφιοι που παρακάθονται σε εξετάσεις στα εξεταστικά κέντρα για να θεωρείται πως έχουν επιτύχει θα πρέπει να λάβουν βαθμολογία τουλάχιστον 40%. Για τους υποψήφιους στις θέσεις των διατμηματικών προαγωγών στη βαθμολογία που θα λάβουν στο εξεταστικό κέντρο, η ΕΔΥ θα προσθέτει μέχρι και 5 μονάδες σε όσους έχουν πείρα στο Τμήμα/Υπηρεσία όπου κενώνεται η θέση και ετοιμάζει τον τελικό κατάλογο υποψηφίων.

Και για τις δύο κατηγορίες θέσεων, μετά την ετοιμασία του καταλόγου υποψηφίων η ΕΔΥ καλεί σε προφορική εξέταση τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον κατάλογο.

Στη συνέχεια, η ΕΔΥ θα βαθμολογεί τους υποψηφίους στα υπόλοιπα κριτήρια. Θα καταρτίζει και πίνακα που θα χρησιμοποιείται για την πλήρωση των θέσεων που έχουν δημοσιευθεί ή θέσεων που δημιουργούνται ή κενώνονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίουτου έτους, μέσα στο οποίο έγινε η δημοσίευση των θέσεων και παύει να ισχύει μετά την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους ή μετά την ημερομηνία πλήρωσης των κενών θέσεων που υπάρχουν στο ίδιο έτος.

Αξιολόγηση μέσω σύγχρονων μεθόδων

Για τις θέσεις που ήδη οι υποψήφιοι που βρέθηκαν ενώπιον του εξεταστικού κέντρου, οι υποψήφιοι αξιολογήθηκαν μέσω σύγχρονων μεθόδων και ασκήσεων.

Συγκεκριμένα, αρχικά παρακάθονται σε γραπτές εξετάσεις και σε εξετάσεις ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Στην πορεία περνούν από διερευνητικές ασκήσεις, σε ασκήσεις ρόλων, σε μελέτες και σε παρουσιάσεις. Η αξιολόγηση των υποψηφίων από τα εξεταστικά κέντρα έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα τα κριτήρια ενώπιον της Επιτροπής.