Ποιες χώρες της ΕΕ έχουν το υψηλότερο και το χαμηλότερο ωριαίο κόστος εργασίας και ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ τους ακόμη και ανά κλάδο οικονομίας δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eiurostat.

Στη ζώνη του ευρώ, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους το κόστος των ωριαίων μισθών και ημερομισθίων αυξήθηκε κατά 3,7%, ενώ το μη μισθολογικό κόστος αυξήθηκε κατά 3,4%.

Στην ΕΕ, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους το κόστος των ωριαίων μισθών και ημερομισθίων αυξήθηκε κατά 4,1%, ενώ η μη μισθολογική συνιστώσα αυξήθηκε κατά 3,8%. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Στην Κύπρο η αύξηση που καταγράφεται είναι στο 4,2% λίγο πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. H αίσθηση που υπάρχει παρά τις αυξήσεις των μισθών είναι ότι οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η βελτίωση των αποδοχών δεν φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες τους και οι εργοδότες ότι έχουν δώσει αρκετά. Η εικόνα δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες. Στη Γερμανία, οι αυξήσεις μισθών συνοδεύονται από ισχυρή παραγωγικότητα, χάρη στις επενδύσεις σε τεχνολογία και κατάρτιση. Στην Ισπανία, το πείραμα της μείωσης της εβδομαδιαίας εργασίας συνοδεύεται από συστηματική παρακολούθηση της αποδοτικότητας.

Oι μεγαλύτερες αυξήσεις στο ωριαίο κόστος μισθοδοσίας για ολόκληρη την οικονομία καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+13,4%) και την Ουγγαρία (+11,0%). Τρία ακόμη κράτη μέλη της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση 10% ή περισσότερο: Ρουμανία (+10,4%), Εσθονία (+10,3%) και Ελλάδα (+10,1%). Οι χαμηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Γαλλία (+1,4%), Δανία (+1,5%) και Μάλτα (+1,9%). Να δούμε όμως τι γίνεται και στις άλλες χώρες το δεύτερο τρίμηνο του 2025 με το περσινό σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και ποια είναι η διαφορά στο ωριαίο κόστος εργασίας: Βέλγιο 3,3%, Τσεχία 7,7%, Γερμανία 3,8%, Ιρλανδία 3,7%, Ισπανία 3,4%, Κροατία 9%, Ιταλία 3,4%, Λετονία 8,5%, Λιθουανία 9,4%, Λουξεμβούργο 2,6%, Ολλανδία 5,9%, Αυστρία 3,6%, Πολωνία 9,5%, Πορτογαλία 5,3%, Σλοβενία 7,5%, Σλοβακία 9,1%, Φιλανδία 4,5%, Σουηδία 2,9%.

Ακόμη ένα στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι πως κινήθηκε το ωριαίο κόστος εργασίας ανά οικονομική δραστηριότητα. Στην ζώνη του ευρώ αυξήθηκε 3,3% στη βιομηχανία, 4,7% στις κατασκευές και 4,3% στις υπηρεσίες. Στην ΕΕ , το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε 3,9% στη βιομηχανία, 4,8% στις κατασκευές και 4,6% στις υπηρεσίες. Στην Κύπρο το ωριαίο κόστος στην βιομηχανία αυξήθηκε 3,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το περσινό και στις υπόλοιπες χώρες καταγράφονται οι εξής διαφορές: Βέλγιο 3,8%, Βουλγαρία 14,2%, Τσεχία 6,6%, Δανία 1,5%, Γερμανία 2,6%, Εσθονία 9,9%, Ιρλανδία 2,6%, Ελλάδα 11,2%, Ισπανία 2,8%, Γαλλία 2,1%, Κροατία 11,9%, Ιταλία 3,3%, Λετονία και Λιθουανία 9,1%, Λουξεμβούργο 1,4%, Ουγγαρία 9,4%, Μάλτα 8,8%, Αυστρία 3,4%, Πολωνία 10,2%, Πορτογαλία 2,8%, Ρουμανία 12,8%, Σλοβενία 5,5%, Σλοβακία 8,8%, Φιλανδία 3%, Σουηδία 1,8%.

Στην Κύπρο το ωριαίο κόστος εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε 5,7% το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με πέρυσι. Η μεγαλύτερη άνοδος 16,2% σε αυτό τον τομέα καταγράφεται στην Βουλγαρία, ακολουθεί η Ρουμανία 15%, η Εσθονία 13,1%, η Ιρλανδία 10,5%. Στον τομέα των υπηρεσιών η αύξηση του ωριαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο είναι 4,4% και η μεγαλύτερη άνοδος 12,5% καταγράφεται στην Εσθονία.

Να σημειώσουμε ότι ο δείκτης κόστους εργασίας είναι ένας βραχυπρόθεσμος δείκτης που δείχνει την εξέλιξη του ωριαίου κόστους εργασίας που βαρύνει τους εργοδότες, σε ονομαστικούς όρους, δηλαδή χωρίς προσαρμογή για την εξέλιξη των τιμών. Υπολογίζεται διαιρώντας το κόστος εργασίας σε εθνικό νόμισμα με τον αριθμό των ωρών εργασίας.