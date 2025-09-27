Μάλλον μια από τις πιο χαλαρές τηλεδιασκέψεις ήταν η χθεσινή που οργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας με τους ρυθμιστές Κύπρου και Ελλάδας και τον ΑΔΜΗΕ, τον φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας.

Αυτή τη φορά η συζήτηση δεν επικεντρώθηκε στην πρώτη δόση των 25 εκατ. που χρωστά η Κυπριακή Δημοκρατία στον ΑΔΜΗΕ, ίσως γιατί μετά την πρόσφατη έγκριση της εκταμίευσης του ποσού από μέρους της ΡΑΕΚ η μπάλα έχει περάσει στα χέρια της κυπριακής Κυβέρνησης.

Αυτό που ξεκαθάρισε χθες είναι ότι η ΡΑΕΚ έχει λάβει τις δύο σημαντικές αποφάσεις για εκχώρηση άδειας ιδιοκτησίας και άδειας διαχείρισης της ηλεκτρικής διασύνδεσης στον Great Sea Interconnector, ο οποίος για την ώρα ανήκει 100% στον ΑΔΜΗΕ. Οι δύο αποφάσεις της ΡΑΕΚ θα δημοσιευτούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και πλέον ιδιοκτήτης και διαχειριστής του έργου γίνεται και επίσημα ο ΑΔΜΗΕ, μέσω του GSI.

Μια άλλη πληροφορία αναφέρει πως ο CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, ενημέρωσε και επίσημα τους ανθρώπους της ΡΑΕΚ ότι έχει σταματήσει -από το καλοκαίρι- τις πληρωμές στη Nexans για την κατασκευή του καλωδίου. Προφανώς η ενέργεια αυτή συνδέεται από τη μη καταβολή της δόσης των 25 εκατ. ευρώ από το κυπριακό κράτος. Η καθυστέρηση στην πληρωμή συνδέεται με τη σειρά της στις συνεχείς αναβολές στην έκδοση navtex από την Ελληνική Δημοκρατία για την πραγματοποίση θαλασσίων ερευνών σε διεθνή ύδατα μεταξύ Κρήτης και Κύπρου.