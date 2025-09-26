«Το σκάνδαλο του Βασιλικού, όπως και το σκάνδαλο, όπως εξελίσσεται, της ηλεκτρικής διασύνδεσης, έχουν πρωταγωνιστές, έχουν ονόματα και είναι όλα στον αέρα», δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ανακοινώνοντας την πρόθεση του να στείλει επιστολή εκ μέρους του κόμματος στην Αρχή Κατά της Διαφθοράς για διερεύνηση υπόθεσης διαπλοκής και διαφθοράς.

Μιλώντας στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης του ΑΚΕΛ, με θέμα: Ασφάλεια, Επάρκεια- Φθηνός Ηλεκτρισμός, άσκησε έντονη κριτική τόσο κατά της προηγούμενης Κυβέρνησης Αναστασιάδη- Δημοκρατικού Συναγερμού, όσο και κατά της σημερινής Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, την οποία χαρακτήρισε ως συνέχειας της κυβέρνησης διαφθοράς.

«Δεν είναι το ΑΚΕΛ που έκανε επικοινωνιακές φιέστες, ούτε για το Βασιλικό και πολύ περισσότερο ούτε για την ηλεκτρική διασύνδεση. Δεν είναι εμείς που είχαμε στηθεί στον Προεδρικό με ένα καλώδιο, με μια πρίζα και πανηγυρικά να λέμε ότι έχει αρθεί τάχατες, η ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας γιατί προχωρούμε με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης», σημείωσε, προσθέτοντας πως δεν μπορεί τώρα ο ΔΗΣΥ να σιωπάει.

Σημείωσε επίσης πως δεν μπορούν να σιωπούν ούτε οι θεσμοί και πρέπει να κινηθούν για να ερευνήσουν αυτά τα σκάνδαλα. «Δεν μας ικανοποιεί η θέση της Γενικής Εισαγγελίας, που λέει ότι ξέρετε επειδή ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν θα κάνουμε έρευνα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά για αυτά που αφορούν τα 101 εκατομμύρια ευρώ που μας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα λέει ότι δεν θα μας τα δώσει. Διότι υπάρχουν τόσα στρεβλά, λανθασμένα και παράξενα πράγματα για τα οποία έχουμε κινήσει και το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για το Βασιλικό και για την ηλεκτρική διασύνδεση. Ζητήσαμε και πρόσφατα στη Βουλή από τη Νομική Υπηρεσία του Κράτους, να ερευνήσει όλα εκείνα τα οποία δεν αφορούν την έρευνα που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», δήλωσε.

Ο Στέφανος Στέφανου ανέφερε ότι προχωρεί τις επόμενες μέρες με την αποστολή επιστολής στην Αρχή Κατά της Διαφθοράς για να εμπλακεί στην υπόθεση και να ξεκινήσει έρευνα για το Βασιλικό.

«Το θέμα έχει συζητηθεί πολλές φορές στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Έχουν κατατεθεί πρακτικά συσκέψεων στον Προεδρικό. Έχουν κατατεθεί και άλλα πρακτικά. Υπάρχουν πρακτικά τοποθετήσεων αρμόδιων λειτουργών αναφορικά με το Βασιλικό. Το υλικό είναι πλούσιο. Εάν υπάρχει πολιτική βούληση για έρευνα, το υλικό υπάρχει. Είναι γι’ αυτό που θα καλέσω με επιστολή μου την Αρχή κατά της Διαφθοράς να ξεκινήσει έρευνα για το Βασιλικό, για υποψίες διαπλοκής και διαφθοράς, διότι τα εκατομμύρια είναι πολλά. Κι αν νομίζουμε ότι τα εκατομμύρια είναι μόνο 67, αυτά που μας ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση να της επιστρέψουμε, ή ότι είναι 101 συνολικά τα εκατομμύρια αυτά που δεν θα μας δώσουν και τα οποία θα κληθεί ο φορολογούμενος να βάλει από την τσέπη του, τότε έχουμε ψευδαισθήσεις», δήλωσε.

Όπως είπε, τα εκατομμύρια που θα κληθούμε να πληρώσουμε είναι πολύ περισσότερα. «Και για την ηλεκτρική διασύνδεση για την οποία ο Υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησης Χριστοδουλίδης λέει ότι προχωρούμε κανονικά και ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Χριστοδουλίδης λέει ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο. Ποια είναι η θέση τελικά της Κυβέρνησης, για αυτό το στρατηγικής και κομβικής σημασίας έργο που έχει να κάνει με τη ηλεκτρική διασύνδεση; Δεν μας λέει η κυβέρνηση», τόνισε, υποδεικνύοντας ότι το έργο δεν προχωρά αλλά τα έξοδα προχωρούν,

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ξεκίνησε την τοποθέτηση με ένα απόσπασμα δήλωσης που είχε κάνει στις 14 Ιανουαρίου του 2019 ως εκπρόσωπος τύπου τότε του κόμματος, με την οποία το ΑΚΕΛ εξέφραζε την ανησυχία του και τον προβληματισμό του για τη συμφωνία. Τονίζοντας πώς το ΑΚΕΛ, δεν είναι τώρα που τα λέει αλλά τα έλεγε και κατά τον ουσιώδη χρόνο.

Ο Στέφανος Στεφάνου αφού αναφέρθηκε στους κινδύνους για την οικονομία από την ψηλή τιμή στον ηλεκτρισμό, υπέδειξε πώς δεν μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση να ποιεί τη νήσσα ότι δεν συμβαίνει τίποτα. «Και δεν μπορεί και κάποιοι, όπως το Δημοκρατικό Συναγερμό, που ήταν η Κυβέρνηση που πήρε τις βασικές αποφάσεις, να λέει ότι «θα περιμένουμε, να δούμε». Φέρει βαρύτατες ευθύνες η κυβέρνηση του Συναγερμού για την αδιέξοδη κατάσταση. Αλλά την ίδια ώρα κρίνεται και η ανικανότητα, η αντιφατικότητα και η ανευθυνότητα της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Ο κ. Χριστοδουλίδης δεν χάνει ευκαιρία να λέει ότι συνεχίζει την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης. Συνεχίζει στον κακό δρόμο της, που δυστυχώς η κυβέρνηση συνεχίζει και στο θέμα της διαπλοκής και της διαφθοράς ενώ αρέσκεται να διακηρύσσει ότι είναι αποφασισμένος να βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο», είπε, προσθέτοντας πώς ούτε το μαχαίρι, ούτε το κόκκαλο είδαμε.