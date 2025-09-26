Επιστολή στην Αρχή κατά της Διαφθοράς για να ξεκινήσει έρευνα για το τερματικό του Βασιλικού προτίθεται να στείλει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, όπως ανακοίνωσε, τώρα σε διάσκεψη τύπου για την ενέργεια.

Το θέμα συζητήθηκε αρκετές φορές στη Βουλή, υπάρχουν έγγραφα υπάρχει υλικό για να διερευνηθεί αν υπάρχει η βούληση. Όπως είπε υπάρχουν υποψίες διαπλοκής και διαφθοράς που πρέπει να διερευνήσουν.

Σημείωσε ακόμα πως είναι πολλά τα εκατομμύρια και πώς όσοι νομίζουν ότι είναι μόνο τα 67 εκατ. ευρώ ή τα 101 εκατ. ευρώ της χρηματοδότησης πλανώνται και αυτά θα πληρωθούν από τις τσέπες των καταναλωτών.

Άσκησε έντονη κριτική και για τους χειρισμούς στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και είπε πως η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη συνεχίζει στο δρόμο της διαπλοκής της προηγούμενης.