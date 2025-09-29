Ο Ψηφιακός Βοηθός στην πύλη gov.cy εμπλουτίζεται από σήμερα με νέες λειτουργίες που αφορούν το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, προσφέροντας στους πολίτες άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση σε 24ωρη βάση.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες μπορούν πλέον να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με:

Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

Άδεια οδήγησης

Άδεια οδικής χρήσης

Άδεια οδικού μεταφορέα

Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας

Επιπλέον, ο Βοηθός παρέχει πληροφόρηση για το Σχέδιο Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης, που στοχεύει στη μείωση εκπομπών CO₂, καθώς και για ανακλήσεις οχημάτων που αφορούν αντικατάσταση αερόσακων.

Από την έναρξη λειτουργίας του, πριν από εννέα μήνες, έχει απαντήσει σε πάνω από 180.000 ερωτήσεις πολιτών, αναδεικνυόμενος σε σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης και εξυπηρέτησης. Με τη συνεχή προσθήκη θεματικών, εξελίσσεται σε ένα ολοένα πιο χρήσιμο μέσο επικοινωνίας του πολίτη με το Δημόσιο.

Ο Ψηφιακός Βοηθός δέχεται ερωτήματα γραπτώς ή φωνητικά, σε ελληνικά και αγγλικά, ενώ κατανοεί και grenglish. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της πύλης gov.cy, της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης», αλλά και από ιστοσελίδες Υπουργείων και Υφυπουργείων.

Το πλήρες φάσμα θεματικών είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: gov.cy/o-psifiakos-voithos.