Μετά την αγορά της «Λίμνης» του Ν. Σιακόλα στην Πάφο, από το Ταμείο Προνοίας της, η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου προχωρά και με άλλη επένδυση στον τομέα των ακινήτων. Αυτή τη φορά η κίνηση έρχεται από το Ταμείο Ευημερίας της συντεχνίας (ΤΕΤΥΚ).

Ειδικότερα, η οργάνωση τις προηγούμενες ημέρες ενημέρωσε τα μέλη της πως το ΤΕΤΥΚ προχωρά με την ανέγερση τεσσάρων πολυκατοικιών σε προνομιακή περιοχή της πρωτεύουσας. Τα διαμερίσματα αυτά, όπως συμπληρώνει, θα διατεθούν προς πώληση, κατά προτεραιότητα στα μέλη της ΕΤΥΚ, σε ειδική τιμή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους τραπεζικούς υπαλλήλους εκφράσουν ενδιαφέρον μέχρι την Κυριακή 30/11/2025.

Σε περίπτωση που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από τραπεζικούς σε σχέση με τη διαθεσιμότητα, θα γίνει κλήρωση για το ποιος ενδιαφερόμενος θα πάρει το διαμέρισμα. Εάν τώρα παραμείνουν απούλητα διαμερίσματα, τότε αυτά θα πωληθούν σε άτομα που δεν είναι μέλη της ΕΤΥΚ.

Κοντά στο ΡΙΚ, στην Αγλαντζιά

Τα διαμερίσματα θα ανεγερθούν σε μια ήσυχη κατοικημένη περιοχή κοντά στο ΡΙΚ, στην περιοχή Αγλαντζιάς, στη Λευκωσία, σε οικόπεδο που ήδη κατείχε η ΕΤΥΚ.

Ο σχεδιασμός αφορά, συγκεκριμένα, τέσσερις διώροφες πολυκατοικίες, με 10 διαμερίσματα σε κάθε μπλοκ. Σύμφωνα με την ΕΤΥΚ, όλα τα δωμάτια έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι τιμές πώλησης των διαμερισμάτων, που θα είναι μόνο ενός και δύο υπνοδωματίων, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως προσιτές για μεσαία -πολύ περισσότερα για μικρά- εισοδήματα, αφού οι τιμές ξεκινούν από 236.000 ευρώ για μονάρι και φτάνουν μέχρι και τις 514.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Το εμβαδόν τους κυμαίνεται, μαζί με τις βεράντες, από 67 τετραγωνικά μέχρι και 138 τετραγωνικά μέτρα, ενώ κάποια από αυτά θα διαθέτουν και roof garden.

Σύμφωνα με τις ενδεικτικές τιμές που έχει δώσει η ΕΤΥΚ, για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, μεταξύ 67 και 71 τετραγωνικών μέτρων, οι τιμές θα ξεκινούν από τις 236.000 ευρώ και θα φτάνουν μέχρι τις 267.000 ευρώ.

Για τα δυάρια, με τετραγωνικά από 95 μέχρι 138, οι τιμές ξεκινούν από τα 335.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι τις 514.000 ευρώ.

600 ευρώ τον χρόνο για διακοπές

Η ΕΤΥΚ πληροφόρησε τους τραπεζικούς υπαλλήλους και για άλλες αποφάσεις της.

Όπως αναφέρει σε ενημέρωση της προς τα μέλη της, η ΕΤΥΚ, στη βάση δύο αποφάσεων της, από τη φετινή χρονιά, επιδοτεί μέσα από τα Ταμεία της κάθε χρόνο τα μέλη της με πέραν των €4.000.000.

Συγκεκριμένα:

€300 πιστώνονται στην ατομική μερίδα κάθε μέλους από το Ταμείο Υγείας,

€300 παραχωρούνται ως επιχορήγηση για τις καλοκαιρινές διακοπές, με αποτέλεσμα κάθε μέλος να επιδοτείται συνολικά με €600 ετησίως.

Επιπλέον, όπως υπενθυμίζει, το Ταμείο Ευημερίας της ΕΤΥΚ (ΤΕΤΥΚ) έχει ως κύριο σκοπό την ευημερία και ψυχαγωγία των μελών της και των οικογενειών τους.

Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, το ΤΕΤΥΚ, σημειώνει πως προβαίνει σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην προσφορά διεξόδων και εναλλακτικών λύσεων προς τους συναδέλφους, ώστε να δραπετεύουν από την καθημερινότητα και να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο και τις διακοπές τους, υπενθυμίζοντας πως το ΤΕΤΥΚ διαθέτει ξενοδοχειακό συγκροτήματα στον Πρωταρά (Περνέρα) και είναι ίσως το μοναδικό Ταμείο Ευημερίας το οποίο διαθέτει ξενοδοχειακή υποδομή και εκτός Κύπρου, στην Κεραμωτή Καβάλας, προσφέροντας ποιοτικές και προσιτές διακοπές, ενώ παράλληλα, επιχορηγεί οργανωμένες δραστηριότητες για τα μέλη, παιδικές κατασκηνώσεις, συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, γυμναστήρια και άλλα.