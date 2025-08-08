«Οι τράπεζες που ενώ περηφανεύονται για το ότι σε μια τριετία έχουν συνολικά τα κέρδη τους ξεπεράσει τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ, αρνούνται να παραχωρήσουν και στο προσωπικό τους ένα μικρό ποσοστό ως αμοιβή στη συμβολή τους», αναφέρει η ΕΤΥΚ σε εγκύκλιο προς τα μέλη της, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα.

Στην εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει τα μέλη της για την πορεία των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης με το Σύνδεσμο Τραπεζών, η ΕΤΥΚ εκφράζει τόσο τη λύπη της για την τροπή που πήραν οι διαπραγματεύσεις, όσο και την άποψη ότι για την εξέλιξη αυτή «την ευθύνη έχουν οι τράπεζες».

Η οργάνωση αναφέρεται σε «υπερβολικά κέρδη» των τραπεζών, αλλά και σε «υπερβολικές αυξήσεις μισθών που δόθηκαν στα διευθυντικά στελέχη» καθώς και σε «εξωπραγματικά bonus».

Αναφέρει επίσης ότι «γινόμαστε μάρτυρες παραχώρησης μεγάλων ποσοστών μερισμάτων στους μετόχους, ενώ οι τιμές των μετοχών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη».

«Είναι λοιπόν αυτονόητο και λογικό ένα μικρό ποσοστό των κερδών 15 – 20% να διοχετευτούν στους υπαλλήλους (στο σύνολο τους), αφού την εποχή των ζημιών όλοι οι υπάλληλοι έκαναν μειώσεις στους μισθούς και τώρα τους αγνοούμε», προσθέτει.

Αναφερόμενη στις διαπραγματεύσεις με το Σύνδεσμο Τραπεζών για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, η ΕΤΥΚ αναφέρει πως «άρχισαν εδώ και ένα χρόνο και πριν λίγους μήνες μας δημιουργήθηκε η εικόνα ότι η κατάληξη σε συμφωνία ήταν ήδη γεγονός».

«Δυστυχώς, όμως λόγω κακής επικοινωνίας (ουσιαστικά οι τράπεζες υπαναχώρησαν), η κατάληξη σε συμφωνία δεν έγινε εφικτή γι’ αυτό σήμερα σας ενημερώνουμε ότι θα αναζητηθεί λύση (συμφωνία) πάνω σε άλλη βάση και διαδικασία», προσθέτει.

Αναφέρει ότι τα κυρίαρχα θέματα που η Οργάνωσή θα προτάξει στις διαπραγματεύσεις είναι η επαναφορά των μισθών και ωφελημάτων που είχαν υποστεί μείωση λόγω της κρίσης του 2013.

Σύμφωνα με την ΕΤΥΚ, ο λόγος της διεκδίκησης αυτής είναι διότι «όταν, οι τράπεζες είχαν προβλήματα τότε πρόθυμα το σύνολο του προσωπικού αποδέχτηκε μειώσεις στο μισθό του προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα στις τράπεζες να επιβιώσουν, ενώ επιπλέον καθηλώθηκαν οι ετήσιες προσαυξήσεις για πέντε χρόνια».

Προσθέτει ότι οι μειώσεις έγιναν σ’ όλο το προσωπικό (καθαρίστριες, κλητήρες, γραφειακό και Διευθυντικό προσωπικό).

Επιπλέον, η ΕΤΥΚ αναφέρει ότι θα διεκδικήσει παραχώρηση αυξήσεων κατ’ έτος στους βασικούς μισθούς για όλα τα χρόνια που θα καλύπτει η συλλογική σύμβαση.

Στόχος της, όπως αναφέρει, είναι να δοθεί αυξημένη σημασία και να ικανοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι χαμηλά αμειβόμενοι.

Η ΕΤΥΚ αναφέρει «τα πιο πάνω θεωρούνται αναγκαία να διευθετηθούν αν λάβουμε υπόψιν μας ότι οι Τράπεζες για τρίτο συνεχόμενο έτος παρουσιάζουν τεράστια κερδοφορία που καταρρίπτουν όλες τις προηγούμενες επιδόσεις των πολύ καλών ετών του παρελθόντος».

Επίσης, η Οργάνωσή αναφέρει ότι διεκδικεί αρκετά άλλα αιτήματα μικρότερης σημασίας, όπως βελτίωση των δανείων και όρων εργασίας.

Τέλος, η ΕΤΥΚ αναφέρει ότι στόχος της είναι η καθιέρωση της 4ημερης βδομάδας εργασίας, ενώ οι τράπεζες θα συνεχίσουν να εργάζονται τις ίδιες μέρες και ώρες εργασίας για το κοινό.

ΚΥΠΕ