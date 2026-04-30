Οι Κύπριοι παραμένουν δεμένοι με τις καταθέσεις, παρά το γεγονός ότι οι αποδόσεις των χρημάτων τους είναι πολύ μικρές και, μάλιστα, οι χαμηλότερες στην Ευρωζώνη, καθώς τα επιτόκια που δίνουν οι τράπεζες για αποταμιεύσεις είναι ψίχουλα.

Η Κύπρος διατηρεί το υψηλότερο ποσοστό ρευστών διαθεσίμων μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και ο δείκτης ρευστότητας βρίσκεται στο 319%. Το μέγεθος αυτό αντικατοπτρίζει τόσο την κουλτούρα αποταμίευσης που υπάρχει στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις όσο και τις περιορισμένες επιλογές που έχουν οι πολίτες σε άλλα επενδυτικά προϊόντα, ώστε να αξιοποιήσουν τα χρήματά τους. Όσο οι καταθέσεις είναι περισσότερες από τα δάνεια που έχουν δώσει οι τράπεζες, οι τελευταίες έχουν άφθονη ρευστότητα και δεν χρειάζεται να δανείζονται από την αγορά, γεγονός που εξάλειψε την ανάγκη προσφυγής τους σε πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα δείχνουν τη γενική εικόνα στο τραπεζικό σύστημα και, από την άλλη, τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να υπάρχουν ανά μήνα ως προς την τάση αποταμίευσης που εμφανίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν ότι οι καταθέσεις βρίσκονται στο ιστορικά υψηλότερο σημείο, καθώς τον Μάρτιο του 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €426,8 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €202,2 εκατ. τον Φεβρουάριο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 5,6%, σε σύγκριση με 4,7% τον Φεβρουάριο του 2026, και κινείται πιο πάνω από τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Μάρτιο του 2026 έφθασε στα €57,8 δισ., καταγράφοντας άνοδο €1,92 δισ. σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι επειδή οι καταθέσεις σημείωσαν άνοδο δεν σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες έχουν χρήματα στις τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί μπορεί να έχουν ελάχιστα και ελάχιστοι μπορεί να έχουν τα περισσότερα χρήματα. Να σημειώσουμε ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει δώσει ποτέ στη δημοσιότητα τις καταθετικές βαθμίδες ούτε δίνει διευκρινίσεις στις αναλύσεις της.

Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση των στοιχείων. Η δεύτερη δείχνει και τις επιμέρους διαφοροποιήσεις. Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €344,1 εκατ. και οι καταθέσεις των νοικοκυριών κατοίκων Κύπρου μειώθηκαν τον Μάρτιο κατά €138,1 εκατ., ενώ οι καταθέσεις των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών κατέγραψαν αύξηση €158,3 εκατ. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €323,9 εκατ. Οι επιχειρηματίες μέχρι το τέλος Μαρτίου έχουν δημιουργήσει μαξιλάρι ρευστότητας €12,26 δισ., επιβεβαιώνοντας ότι το επιχειρηματικό κλίμα, τουλάχιστον σε κάποιους τομείς, έχει βελτιωθεί. Τα νοικοκυριά στην κατηγορία κατοίκων Κύπρου είχαν μέχρι το τέλος Μαρτίου κατατεθειμένα στις τράπεζες €30,12 δισ., το μεγαλύτερο ποσό με βάση τα ιστορικά δεδομένα.

Στην κατηγορία των δανείων, η εικόνα έως το τέλος Μαρτίου είναι η εξής: Τα συνολικά δάνεια τον Μάρτιο του 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €528,1 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €326,2 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 12,6%, σε σύγκριση με 12,3% τον Φεβρουάριο του 2026, ποσοστά πολλαπλάσια από τον ρυθμό ανάπτυξης που εμφανίζει η οικονομία. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Μάρτιο του 2026 έφθασε στα €27,9 δισ. Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €72,3 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά €52,3 εκατ. και €37,3 εκατ. αντίστοιχα. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €17,3 εκατ.