Καθαρή αύξηση κατέγραψαν τον Μάρτιο του 2026 οι καταθέσεις και τα δάνεια των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Οι συνολικές καταθέσεις αυξήθηκαν καθαρά κατά €426,8 εκατ., έναντι αύξησης €202,2 εκατ. τον Φεβρουάριο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων ανήλθε στο 5,6%, από 4,7% τον προηγούμενο μήνα.

Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Μάρτιο έφθασε στα €57,8 δισ..

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου αυξήθηκαν κατά €344,1 εκατ. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά €138,1 εκατ., ενώ οι καταθέσεις των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €158,3 εκατ. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολική αύξηση €323,9 εκατ.

Αύξηση καταγράφηκε και στα συνολικά δάνεια, τα οποία ενισχύθηκαν καθαρά κατά €528,1 εκατ., σε σύγκριση με αύξηση €326,2 εκατ. τον Φεβρουάριο.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων ανήλθε στο 12,6%, από 12,3% τον Φεβρουάριο, ενώ το υπόλοιπο των συνολικών δανείων έφθασε στα €27,9 δισ..

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου αυξήθηκαν κατά €72,3 εκατ. Ειδικότερα, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €52,3 εκατ. και τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατά €37,3 εκατ.

Αντίθετα, τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων μειώθηκαν συνολικά κατά €17,3 εκατ.