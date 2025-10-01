Πάνω από 308.000 μισθωτοί και αυτοεργοδοτούμενοι είχαν υποβάλει οριστικά μέχρι το μεσημέρι χθες τη φορολογική τους δήλωση για το 2024. Ποσοστό που αντιστοιχεί στο 95% των φορολογικών δηλώσεων που είχαν υποβληθεί για το φορολογικό έτος 2023, και ενώ ο Έφορος Φορολογίας ανακοίνωσε παράταση μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2025.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ», μέχρι το μεσημέρι της 30ης Σεπτεμβρίου 2025, πριν ανακοινωθεί η απόφαση για παράταση 15 ημερών, είχαν προχωρήσει με οριστική υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης περίπου 308.000 άτομα, ενώ άλλες 12.000 είχαν προχωρήσει με προσωρινή παραλαβή.

Από τις 308.000 δηλώσεις, οι 280.000 αφορούν μισθωτούς (συνταξιούχοι κλπ.), ενώ οι υπόλοιπες 28.000 αφορούν αυτοεργοδοτούμενους με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 70.000 ευρώ και που δεν έχουν υποχρέωση να ετοιμάζουν εξελεγμένες οικονομικές καταταστάσεις υπό επισκόπηση.

Περίπου 95% των περσινών

Αν και τα νούμερα αυξομειώνονται κάθε χρόνο με βάση τη διαφοροποίηση μισθών και εργαζομένων, εντούτοις, για σκοπούς αξιολόγησης το Τμήμα Φορολογίας χρησιμοποιεί τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις κάθε προηγούμενης χρονιάς ως τρόπο μιας πρώτης εκτίμησης για την ανταπόκριση των φορολογούμενων.

Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτές τις εκτιμήσεις, οι 308.000 οριστικές υποβληθείσες δηλώσεις αντιστοιχούν περίπου στο 95% των δηλώσεων που είχαν γίνει για το φορολογικό έτος 2023, που ξεπέρασαν τις 317.000.

Παράταση μέχρι τις 15 Οκτωβρίου

Εν αντιθέσει με τα όσα είχαν ειπωθεί το τελευταίο διάστημα, ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, χθες, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος, ανακοίνωσε πως θα δοθεί παράταση μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2025. Αν και είναι εύκολα κατανοητό γιατί δεν είχε ανακοινωθεί από πριν η παράταση, εντούτοις, σύμφωνα με πληροφορίες μας υπήρξε παράλληλα και αριθμός αιτημάτων από επηρεαζόμενους που για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση.

Πάντως, η απόφαση για να δοθεί παράταση, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, λήφθηκε μετά από συνεννόηση του Εφόρου Φορολογίας, Σωτήρη Μαρκίδη με τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό.

100 ευρώ πρόστιμο

Υπενθυμίζεται πως όσες φορολογικές δηλώσεις υποβληθούν μετά την 15η Οκτωβρίου θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και βάσει νομοθεσίας στους επηρεαζόμενους θα επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ, πρόσθετος φόρος 5%, χρηματική επιβάρυνση 5% αλλά και τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων ποσών.

Υπενθυμίζεται ότι, υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς λογαριασμούς έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Ολικό Εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024, υπερβαίνει το ποσό των €19.500. Η δήλωση υποβάλλεται μέσω του συστήματος TaxisNet.

Συγκεκριμένα: Υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο του Τμήματος Φορολογίας για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος έχει:

Φυσικό Πρόσωπο όταν το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα του ξεπερνά τις € 19.500·

Νομικό Πρόσωπο (εταιρεία) που είναι εγκατεστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο του Τμήματος Φορολογίας για σκοπούς Φ.Π.Α. έχει:

Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, εάν η αξία των φορολογητέων συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών που έχει πραγματοποιήσει κατά την περίοδο των 12 προηγούμενων μηνών ή που θα πραγματοποιήσει εντός των επόμενων 30 ημερών έχει/θα υπερβεί τις €15.600·

Πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί αποκτήσεις (από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη) στην Κυπριακή Δημοκρατία εάν:

στο τέλος οποιουδήποτε μήνα, η συνολική αξία των αποκτήσεων του κατά την περίοδο ενός έτους που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου υπερβαίνει το όριο των €10.251,61·

οποτεδήποτε υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία των αποκτήσεων του προσώπου αυτού κατά τις επόμενες 30 ημέρες θα υπερβεί το όριο των €10.251,61

Τα έγγραφα που απαιτούνται:

Φυσικά πρόσωπα

Κύπριος Πολίτης: αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

Ευρωπαίος πολίτης – κάτοικος Κύπρου: αντίγραφο «Βεβαίωσης Εγγραφής» από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ARC)

Μη-ευρωπαίος πολίτης – κάτοικος Κύπρου: αντίγραφο «Δελτίου Διαμονής» από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Κάτοικος εξωτερικού: αντίγραφο επίσημου εγγράφου άλλης χώρας στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός της φορολογικής ταυτότητας ή της πολιτικής ταυτότητας ή των κοινωνικών ασφαλίσεων και επιστολή που να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αιτείστε εγγραφή στο Μητρώο.

Νομικά πρόσωπα

Εταιρείες: αντίγραφα πιστοποιητικών Εφόρου Εταιρειών(α) σύστασης εταιρείας (β) διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου (γ) Διευθυντών/Γραμματέα (δ) Μετόχων.