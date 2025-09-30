Ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης ανακοίνωσε παράταση 15 ημερών, έως τις 15 Οκτωβρίου 2025, για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2024.

Όπως δήλωσε στο ΡΙΚ η ανώτερη λειτουργός του Τμήματος Φορολογίας, Ειρήνη Ιωάννου, η απόφαση ελήφθη μετά από συνεννόηση με τον υπουργό Οικονομικών. Σημείωσε ότι μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί περίπου το 90% των υπόχρεων, βάσει μικτού ολικού εισοδήματος.

Η κ. Ιωάννου υπενθύμισε ότι μετά τη λήξη της παράτασης θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε εκπρόθεσμη δήλωση, καθώς και τόκος στην περίπτωση που προκύπτει οφειλή φόρου.

Υπενθυμίζουμε πως η προηγουμένη παράταση που δόθηκε έληγε απόψε τα μεσάνυχτα.