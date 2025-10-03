Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών εξέφρασε την έντονη ανησυχία και την κάθετη αντίθεσή του σε πρόνοιες τριών νομοσχεδίων που συζητούνται στη Βουλή, προειδοποιώντας ότι οι ρυθμίσεις αυτές κινδυνεύουν να προκαλέσουν γραφειοκρατικό έμφραγμα στην αγορά ακινήτων και να επιβαρύνουν περαιτέρω τις υποστελεχωμένες οικοδομικές αρχές.

Η υποχρεωτική βεβαίωση κοινοχρήστων

Κεντρικό σημείο διαφωνίας είναι η πρόνοια που απαιτεί την προσκόμιση βεβαίωσης εξόφλησης κοινοχρήστων από τη διαχειριστική επιτροπή, τόσο για την κατάθεση πωλητηρίου όσο και για τη μεταβίβαση ακινήτου.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Μαρίνος Κυναιγείρου, προειδοποίησε ότι «μια τέτοια απαίτηση θα αποτελέσει τροχοπέδη για χιλιάδες αγοραπωλησίες, θα προκαλέσει ατελείωτες καθυστερήσεις και θα ανοίξει την πόρτα σε φαινόμενα εκβιασμού ιδιοκτητών από κακοδιαχειριζόμενες επιτροπές». Πρόσθεσε ότι η οικονομία και οι επενδύσεις στηρίζονται στην ταχύτητα και ασφάλεια των συναλλαγών και τόνισε: «Αντί να επιλύσουμε ένα πρόβλημα, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ μεγαλύτερο».

Τα νομικά εργαλεία υπάρχουν ήδη

Το Συμβούλιο υπενθύμισε ότι οι διαχειριστικές επιτροπές έχουν ήδη το δικαίωμα να διεκδικούν οφειλές μέσω δικαστηρίων, χωρίς να χρειάζονται διαδικασίες που «κρατούν ομήρους» τους ιδιοκτήτες.

Πρόσθετες επιβαρύνσεις στις οικοδομικές αρχές

Αντίστοιχη ανησυχία προκαλεί η πρόταση οι οικοδομικές αρχές να αναλάβουν την εποπτεία και εγγραφή των διαχειριστικών επιτροπών. «Είναι κοινό μυστικό ότι οι υπηρεσίες αυτές ήδη ασφυκτιούν από φόρτο εργασίας και υποστελέχωση, με μεγάλες καθυστερήσεις στις άδειες. Αν τους ανατεθεί και αυτή η ευθύνη, θα παραλύσει ο κλάδος», ανέφερε ο κ. Κυναιγείρου.

Έκκληση για διάλογο

Με υπόμνημα που κατέθεσε στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, το Συμβούλιο καλεί τους βουλευτές να επαναξιολογήσουν τις προβληματικές πρόνοιες και δηλώνει έτοιμο να συμβάλει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για λύσεις που θα είναι πρακτικές, δίκαιες και αποτελεσματικές, χωρίς να υπονομεύουν την κτηματαγορά και την οικονομική ανάπτυξη.