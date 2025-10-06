Αναλογικά θα μειώνεται το ποσό του 13ου μισθού στην περίπτωση που εργαζόμενος στην κρατική μηχανή εργάζεται με μειωμένο ωράριο, αφού προηγουμένως πληροί συγκεκριμένα κριτήρια.

Ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) Μαρία Κλεάνθους παρουσίασε τους σχετικούς κανονισμούς οι οποίοι εντάσσονται στο πλαίσιο των ευέλικτων μορφών εργασίας για την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Μέτρα που περιλαμβάνονται στο κυπριακό σχέδιο ανάκαμψης. Οι κανονισμοί προβλέπουν την ρύθμιση της εφαρμογής μειωμένης απασχόλησης μέχρι 2 ώρες το μέγιστο ανά εργάσιμη ημέρα, με ανάλογη μείωση απολαβών, για όσους υπαλλήλους καλύπτονται από τον νομο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας).

Συγκεκριμένα αφορά υπαλλήλους που είναι γονείς παιδιών μέχρι 15 ετών και φροντιστές, δηλαδή εργαζόμενους που παρέχουν προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο, το οποίο έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, καθώς και υπαλλήλους με αναπηρία ή που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, μετά από προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, με το οποίο θα τεκμηριώνεται ότι δεν είναι σε θέση να εργάζονται σε πλήρη απασχόληση.

Όπως είπε η κα. Κλεάνθους, με το μειωμένο ωράριο δεν θα επηρεάζονται οι εισφορές, αλλά το ποσό του μισθού και του 13ου που μειώνονται αναλογικά. Βάσει των κανονισμών η απασχόληση υπαλλήλου με μειωμένες ώρες δεν επηρεάζει την υπηρεσία του για σκοπούς προαγωγής, κλιμάκωσης άδειας ανάπαυσης, προσαύξησης, 13ου μισθού και συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.

Σύμφωνα με το ΤΔΔΠ, θα καταβληθεί προσπάθεια για να εφαρμοστούν οι κανονισμοί την 1η Ιανουαρίου 2026. Όπως είπε, η κ. Κλεάνθους, το μειωμένο ωράριο θα εφαρμόζεται εθελοντικά. Παράλληλα, σημείωσε, πως σήμερα υπάρχουν εργαζόμενοι που ζητούν να εργάζονται με μειωμένο ωράριο και να τους αποκόπταν ο μισθός, κάτι όπως εξήγησε, δεν το επιτρέπει το νομιλό πλαίσιο.

Υπέρ των κανονισμών τάχθηκαν ΠΑΣΥΔΥ και ΙΣΟΤΗΤΑ.