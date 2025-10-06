Η παγκόσμια ναυτιλία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% τα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού για το καλό της βιομηχανίας, ανέφερε ο ΓΓ του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) Arsenio Dominguez, από το βήμα του Διεθνούς Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος 2025» που ξεκίνησε, τη Δευτέρα, στη Λεμεσό.

Χαιρετίζοντας την τελετή έναρξης, ο κ.Dominguez έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα σε σχέση με την πολυαναμενόμενη, από την ναυτιλιακή κοινότητα, συνεδρία της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC – Marine Environment Protection Committee), που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ εξήρε το ρόλο της κυπριακής ναυτιλίας.

Στην ομιλία του, ο ΓΓ του IMO εξέφρασε την εκτίμηση του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, όχι μόνο για την παρουσία του και την τέλεση των εγκαινίων της ναυτιλιακής έκθεσης, αλλά και για τις «αποφάσεις και τις βελτιώσεις που συνεχίζουν να διαμορφώνουν τον ναυτιλιακό τομέα της Κύπρου».

Έφερε ως παράδειγμα την εισαγωγή, από το 2023, του μονοθυριδικού ναυτιλιακού κέντρου εξυπηρέτησης του Υφυπουργείου Ναυτιλίας (οne-stop shipping centre) και την υιοθέτηση πράσινων κινήτρων, με μειώσεις χρεώσεων έως 30% σε εταιρείες, σύμφωνα και με τις συστάσεις του Οργανισμού.

«Αυτή η συμμόρφωση με τους κανονισμούς του ΙΜΟ αντικατοπτρίζεται επίσης στην αύξηση, κατά 20%, του νηολογίου σας τα τελευταία 2 χρόνια. Είστε ένα κέντρο διαχείρισης πλοίων, βελτιώνετε σημαντικές υποδομές και είστε ενεργό μέλος στις διαπραγματεύσεις του Οργανισμού και ανυπομονώ να διατηρήσω αυτή την ισχυρή συνεργασία», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ.Dominguez είπε πως όλοι λένε και υπενθυμίζουν πως είναι ανθεκτική στις προκλήσεις, όπως της πανδημίας και των γεωπολιτικών αναταραχών, «αλλά θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε να είστε ανθεκτικοί και όσον αφορά τη διαμόρφωση των κανονισμών του ΙΜΟ».

Λέγοντας πως, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, η ναυτιλία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται κατά 2% τα επόμενα πέντε χρόνια, σημείωσε πως υπάρχουν προκλήσεις, τις οποίες «ξέρουμε πώς να τις αντιμετωπίσουμε – με το να εργαστούμε για παγκόσμια εφαρμογή των κανονισμών».

«Επιδιώκουμε μια δίκαιη μετάβαση της ναυτιλίας και μπορούμε να το πετύχουμε μόνο αν ενωθούμε με τον ΙΜΟ», είπε και υπέδειξε ότι ο Οργανισμός δεν επικεντρώνεται μόνο στην περιβαλλοντική – πράσινη ατζέντα «η οποία συνήθως βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα», αλλά εστιάζει και στην ασφάλεια, ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της ναυτιλίας.

Μεταξύ άλλων, ο ΓΓ του IMO υπογράμμισε πως γνωρίζει τις ανησυχίες για την συνάντηση της ερχόμενης εβδομάδας (στην Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) υποδεικνύοντας ότι υπάρχουν πολλές θέσεις οι οποίες, για τον ίδιο, είναι όλες σημαντικές, «γιατί βελτιωνόμαστε με το να ακούμε, να μοιραζόμαστε (απόψεις) και να προσαρμοζόμαστε».

Ορισμένες απόψεις γίνονται πρωτοσέλιδα περισσότερο από άλλες αλλά «δεν σημαίνει ότι αυτό συμβαίνει στον IMO όταν καθόμαστε μαζί», συνέχισε και υπογράμμισε πως όλοι εργάζονται προς όφελος της ναυτιλίας, «αυτό θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα» και ότι θα υιοθετηθούν τροπολογίες που έχουν εγκριθεί.

Ο Arsenio Dominguez υπενθύμισε πως, στο συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος» του 2023, όπου όλοι μιλούσαν για την στρατηγική απανθρακοποίησης μέχρι το 2050, είχε πει πως αυτό αποτελεί ήδη παρελθόν για τον Οργανισμό, ο οποίος επικεντρώνεται στο επόμενο βήμα «και αυτό ακριβώς θα συμβεί την ερχόμενη εβδομάδα». «Είναι ένα ακόμη βήμα, δεν είναι το τέλος γιατί έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε», συμπλήρωσε.

Κάλεσε δε όλους να συνεργαστούν «για να προχωρήσουμε με έναν παγκόσμιο κανονισμό που θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε τον παγκόσμιο τομέα της ναυτιλίας», ενώ διαμήνυσε πως ο ίδιος δεν είναι υπέρ των περιφερειακών μέτρων.

«Επαναλάβω το μήνυμά μου πως, μόλις υιοθετηθούν οι κανονισμοί, αναμένουμε ότι η ΕΕ και οποιαδήποτε άλλη χώρα που εφαρμόζουν περιφερειακά ή εθνικά μέτρα, θα ευθυγραμμιστούν μόνο με τους παγκόσμιους κανονισμούς που έχει θεσπίσει ο IMO», τόνισε ο ΓΓ του Οργανισμού .

Λέγοντας εκ νέου ότι είναι η ώρα για το επόμενο βήμα, ανέφερε πως όλες οι απόψεις θα πρέπει να ακουστούν γιατί «θέλουμε να είμαστε πιο πράσινοι, θέλουμε να είμαστε ασφαλέστεροι, θέλουμε να είμαστε πιο βιώσιμοι».

«Αγκαλιάστε την ψηφιοποίηση, την ισότητα των φύλων και την περαιτέρω διαφάνεια. Μπορούμε να το πετύχουμε μόνο αν συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στον IMO και να εξελισσόμαστε» κατέληξε ο κ. Dominguez στον χαιρετισμό του.

ΚΥΠΕ