Την πεποίθηση πως είναι εφικτό να υπάρξει μια συμφωνία για την ΑΤΑ δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, υποδεικνύοντας πως η κυβέρνηση είναι αφοσιωμένη στον κοινωνικό διάλογο και ότι υπάρχει η απαραίτητη υποδομή για συμφωνία.

Όπως είπε, μετά από τη συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να καταστεί εφικτή η διαμόρφωση συγκλίσεων για τη γεφύρωση των διαφορών, προσθέτοντας πως «αναμένουμε ότι και οι δύο πλευρές θα ανταποκριθούν εποικοδομητικά, έτσι ώστε ο στόχος μας για την επίτευξη συμφωνίας για την ΑΤΑ να μπορέσει να επιτευχθεί».

Την ίδια ώρα, ο κ. Παναγιώτου σχολιάζοντας τη θέση των εργοδοτικών οργανώσεων να απέχουν από τον διάλογο για την ΑΤΑ με οποιονδήποτε κρατικό αξιωματούχο μέχρι να αξιολογηθεί η κατάσταση, σημείωσε πως ο κοινωνικός διάλογος για να διεξαχθεί χρειάζεται την εποικοδομητική συμβολή και των μερών, τα οποία συναποτελούν την τριμερή κοινωνική συνεργασία.

«Μέσα από την ωριμότητα και σοβαρότητα που χαρακτηρίζει διαχρονικά τους κοινωνικούς εταίρους, θα επιδειχθεί και η απαραίτητη εποικοδομητική στάση, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η εκτίμηση που γίνεται αναφορικά με θετικές προοπτικές για κατάληξη σε συμφωνία» σημείωσε.

Ερωτηθείς για την εμπλοκή του υπουργού Οικονομικών στη διαδικασία, είπε ότι στην τριμερή συνεργασία μεταξύ των εργοδοτών και εργαζομένων συμμετέχει ως μέρος η πολιτεία, με τους αξιωματούχους που έχουν σχετικές αρμοδιότητες. «Θεωρώ ότι μέσα από την εποικοδομητική συμβολή όλων των εμπλεκομένων μερών η κατάληξη σε θετικό αποτέλεσμα μπορεί να καταστεί εφικτή» κατέληξε.