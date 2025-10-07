Η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) τιμά και φέτος την 7η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Αξιοπρεπή Εργασία, που καθιερώθηκε από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων (ITUC), με την οποία συνδέονται 175 εκατ. εργαζόμενοι από 156 χώρες.

Η ΣΕΚ υπογραμμίζει ότι η αξιοπρεπής εργασία αποτελεί τον μόνο ασφαλή δρόμο για τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή, επισημαίνοντας πως ο αγώνας για τα δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να είναι διαρκής και στοχευμένος.

Κύριες προτεραιότητες της ΣΕΚ

Βελτίωση και ενίσχυση των εισοδημάτων , με διασύνδεση των μισθών με το κόστος διαβίωσης. Στην Κύπρο, 1 στους 3 εργαζομένους αμείβεται με κάτω από €1.500 και περίπου το 20% είναι χαμηλόμισθοι , με απολαβές κάτω από €1.200.

, με διασύνδεση των μισθών με το κόστος διαβίωσης. Στην Κύπρο, και περίπου το , με απολαβές κάτω από €1.200. Επέκταση και εδραίωση των συλλογικών συμβάσεων , με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία για τον εθνικό κατώτατο μισθό. Σήμερα, το ποσοστό κάλυψης στην Κύπρο ανέρχεται μόλις στο 43% .

, με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία για τον εθνικό κατώτατο μισθό. Σήμερα, το ποσοστό κάλυψης στην Κύπρο ανέρχεται μόλις στο . Αναβάθμιση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, με τακτικούς ελέγχους και αποτρεπτικές ποινές για παραβάτες.

στους χώρους εργασίας, με τακτικούς ελέγχους και αποτρεπτικές ποινές για παραβάτες. Προστασία ανθρωπίνων και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, με έμφαση στη μείωση του εργασιακού εκφοβισμού, που παραμένει διαδεδομένος.

Συμβάσεις και δημόσια έργα

Η ΣΕΚ τονίζει ότι το κράτος, κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, οφείλει να απαιτεί την ύπαρξη συλλογικής σύμβασης εργασίας που θα κατοχυρώνει πλήρως τους εργαζόμενους. Παράλληλα, ζητά να τερματιστεί η τακτική ανάθεσης έργων σε «πειρατές εργολάβους» ή σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις εργατικές νομοθεσίες, προκαλώντας αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος υγιών επιχειρήσεων.

Επόμενοι στόχοι

Η ΣΕΚ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για:

Συλλογικές συμβάσεις για όλους

ΑΤΑ και ταμεία προνοίας για όλους

Ενίσχυση του κατώτατου μισθού

Δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση

Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος

Νέα στρατηγική για εργαζομένους από Τρίτες Χώρες

Όπως σημειώνει η Ομοσπονδία, η αξιοπρέπεια στην εργασία είναι άρρηκτα δεμένη με την ποιότητα της απασχόλησης, και η ΣΕΚ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων με πράξεις και όχι με λόγια.